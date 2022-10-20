名家論壇》柯志遠／《我的牙想你》療癒系BL劇最新天花板

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在BL市場快速發展的過去這六七年來，不論腐劇的粉絲再活躍、話題再熱鬧，在大部份影視市場的認定標準裡，BL劇跟傳統概念裡的「正劇」還是有一段距離，而這也讓BL劇體質上的某些「缺陷」，一直被睜隻眼閉隻眼地包容或無視。慶幸的是，《我的牙想你》做了一個值得肯定的示範：不論拍攝、製作的質感，劇本、演技的成熟，在在感受到一齣戲不會因為受眾人口的「寡眾、分眾」而鬆懈，各方各面由裡到尾顯示出把戲做好的「自我追求」。所以，《我的牙想你》看不到某些BL劇因成本不高產生的粗製濫造、因演員青澀而產生的浮誇或僵硬、因故事膚淺而產生的邏輯不通…，就戲論戲，眼見為實，《我的牙想你》避開了這些BL劇常犯的「尷尬雷區」，「品味」這種比錢更重要更可遇不可求的東西，《我的牙想你》卻輕易做到了，直白地說，這是一齣極其「舒服」的戲，而「舒服」（舉重若輕、合情入理、有血有肉）其實比「精彩」要難上許多。
《我的牙想你》的「舒服」也表現在戲中「世界觀」氛圍的不落俗套，角色關係的人際營造獨特，人跟人的互動有趣、鮮活極了。不論是「晉循安」的主場：浪漫得有點夢幻的牙醫診所（會館），或白朗的主場：「白夜朗朗」酒吧，都各自有一個生態繽紛的「微世界」，尤其另一條CP主線的周予天，和白朗溢於言表「患難與共」式的「髮小」情懷，活靈活現，甚是搶眼，形塑得高明而討喜。全劇開箱頭兩集，姐姐「白晴」在劇情發展初期對主CP關係的推動起了關鍵功能，黃瀞怡把那些可能太過「陽光」的開場（太過可愛、溫暖），演得那麼自然，真誠，那麼逼近眼前，寥寥幾場戲，卻像是對這齣戲「寫實但有味」tone調定調的定海神針，特別值得一提。（每人心中一把尺，黃瀞怡在我心目中是當前台灣影視產業early thirties年齡段最重要最優秀女演員的前三甲，在我身為觀眾的視野裡是有著極高的地位的，雖戲份不多，但對《我的牙想你》的整體加分功不可沒。）
「讓你找個東西轉移注意力，沒想到自己卻被你轉移了…」我對《我的牙想你》每集這一分鐘左右的小「番外」評價極高。突如其來，滿是驚喜，余晉的醫生角色有點高冷有點ㄍ一ㄥ，這些心裡的VO. 很直白也很隱秘，更出乎意料，用這種「視角切換」的方式猛然來一下，是戲劇趣味的回馬槍，也讓這個角色的層次和可愛度，只用了幾個鏡頭就上了一個檔次。同樣的，這個心理獨白也立體化了白朗更複雜，隱藏的秘密更多的幽微角落，「不再害怕，不是因為克服了恐懼，而是因為那個人的存在，但萬一那個人不在了呢？會不會又變成只有我一個人？」，拔除智齒前一刻的心聲，完整而感人，讓人理解他也更心疼他，是相當讓人感同身受的傳神之筆。這種對人物內在世界的觀照，饒富文學性，卻又總能言之有物，直擊人心，（底下微劇透）以第五、六集為例，當愛情來敲門，兩個人的心理層次都梳理得通透清晰，白朗的自我拉鋸和壓抑，循安急得要吼出來的又氣又急，都是BL劇少見的纖細筆觸，劇本和演員都極好。
《我的牙想你》的「品味」和「質感」有一大部份來自於劇中年輕演員表演裡的「靈氣」。入圍過金鐘獎的張豐豪、影歌雙線發展的周予天，形象、氣質與劇中角色幾乎100%契合，他們演來靈動自在，觀眾看來賞心悅目，兩人的身高、外形落差甚大，卻以一種吊詭但出彩的化學效應，演出了十足吸人眼球的互動火花。從《荼蘼》2016出道的吳岳擎，幾年來一直是甚受矚目的「正小生」人材，累積了多齣作品資歷之後，在《我的牙想你》到達了堪稱收放自如的成熟狀態，舉手投足，皆見神采，不論外放處、抑鬱處皆詮釋得可圈可點。最讓人眼前一亮的則是飾演牙醫的余晉，第一集登場，大半張臉遮在口罩後，卻光憑情感豐富的口條便足以引人入戲，說到偶像級的顏值，第一眼放電的很多，曖曖內含光的「迷人」，需要靠歲月和歷練熟成，卻並不是隨處可見，這位五歲就以童星身份出道的男演員（中途因為學業離開了幾年），兼備了出色外形、豐富經驗、科班訓練等優勢，演起戲來放鬆、從容，看似起伏不大，其實每個情緒回應的節點都無比精準，是個值得關心後續發展的，有演技魅力的優秀好演員。
●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家
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