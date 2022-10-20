T1／海神例行賽門票全面開賣　首創「海神1+1」優惠套票

高雄全家海神職業籃球隊2022-23球季主場例行賽門票10月20日全面開賣。繼推出神隊友季票方案，新賽季高雄全家海神隊例行賽規劃全新售票方案，除了1S、1A座位推出海派票價，另「我雄海派高雄日」、「海神1+1」以及「大海嘯團票」優惠購票方案，邀請神隊友攜手進場掀大浪！
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神隊友只要在個人戶籍所屬行政區之高雄日當天，親至售票處出示實體身分證，就能免費兌換「1A」票券乙張。同行神隊友再加碼，購買同區票券可享半價優惠（最多四張）。
新賽季迎接各隊踢館，高雄全家海神隊推出「海神1+1」活動，A區（臺中太陽隊、桃園雲豹隊），B區（新北中信特攻、台灣啤酒英熊、臺南台鋼獵鷹），同時購買A、B區各一場賽事門票，即可享1A座位區組合價999元，不管客隊是哪隊，來海神主場看就對！
神隊友呼朋引伴，進場看球最讚！新球季推出團票推優惠價，購買10-29張可享9折優惠，30-49張8折，50張以上可享7折優惠，入場加贈玉山銀行應援毛巾。另外玉山卡友延續首季優惠，使用玉山銀行信用卡、簽帳金融卡，即可享有9折優惠。
各位同仁好，高雄全家海神職業籃球隊2022-23球季主場例行賽門票10月20日全面開賣。繼推出神隊友季票方案，新賽季高雄全家海神隊例行賽規劃全新售票方案，除了1S、1A座位推出海派票價，另「我雄海派高雄日」、「海神1+1」以及「大海嘯團票」優惠購票方案，邀請神隊友攜手進場掀大浪！