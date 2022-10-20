心繫災區璞石閣新住民　跨部會行動列車到府關懷

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小英夫婦二人自豪地說，自家稻米施肥時添加碾米時所留下的米糠，結實飽滿，又採低溫二段式烘乾法，佐以全天低溫冷藏保存，吃過的人都說香Q。另氣候變遷下碳權議題正夯，家裡部份田地也有參加「小農種碳」計畫，在土壤中加入光合菌改善土質，盼種植過程能減碳，共同為守護地球盡一分心力。但聊到地震，小英仍心有餘悸地表示，地震時自己差點被櫃子壓到，好險有驚無險，只有財損，慶幸能與家人繼續共同迎接稻穗收割期的到來。
接著，列車來到玉里新住民據點合家歡協會的璞石閣家庭服務小棧，拜訪副棧長李艷芬。李副棧長罹患「先天性成骨不全症」，俗稱「玻璃娃娃」，行動不便仰賴輪椅，仍樂觀開朗面對困境。她見到周遭新住民朋友為養家餬口，工作與孩童照護難以兼顧，遂以嬌小的身軀，帶領協會成員為新住民及孩童等弱勢族群提供幫助，例如孩童課後伴讀或設置成長營等。林副署長感謝李副棧長對新住民及孩童的照顧及付出，與政府共同為他們生活適應及照應而努力，也進一步感謝協會在此次地震中，及時關懷在地新住民朋友，讓因地震而驚魂未定的心得以舒緩。
最後，列車抵達「普食閣小吃店」，訪視來自大陸的新住民吳海衛。她原在大陸係事業有成的職業婦女，擔任大陸當時著名「上島咖啡」的浙江區區經理，後因先生中年失業，隨夫返回故鄉玉里創業，販售「陝西涼皮」。陝西涼皮有千年歷史，形似客家粄條，但非米製成，是用小麥粉揉成的麵糰反覆洗滌而成，製工費時費力。海衛說，店名非取自玉里鎮舊名「璞石閣」，係單純想用平常美食邀鄉親朋友到府坐下品嚐。創業之初生意不佳，為了孩子挺住艱辛；由於店內食材多數為自家種植與養殖，天然健康無毒，用料實在下，我們家涼皮終被消費者接受喜愛。但地震後遊客減少，家裡生意受到影響，盼隨災後重建工作陸續到位，遊客再度上門坐。
林宏恩表示，今日訪視見聞新住民朋友勇於面對地震災情，已將家園整理修復完畢，回歸日常生活，深感寬心。新住民是國家重要的新力量，在異鄉努力撰寫愛的故事之際，撐起臺灣社會家庭與經濟。移民署作為新住民在臺的娘家，會持續落實移民輔導關懷與締造友善多元環境。地震後，花蓮部分鐵路與公路交通受影響，新住民如苦無交通工具臨櫃辦理，可洽花蓮縣服務站(聯繫電話：03-8329700)預約便民行動列車到府服務。