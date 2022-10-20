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心繫災區璞石閣新住民　跨部會行動列車到府關懷

▲跨部會訪視玉里的新住民及新住民據點。（圖／移民署提供）
▲跨部會訪視玉里的新住民及新住民據點。（圖／移民署提供）

記者賴正琳／綜合報導

2022-10-20 16:51:13

大雨滂沱，又有地震襲來，花蓮災情四起。載滿愛與關心的行動服務列車於20日來到花蓮，移民署副署長林宏恩偕同大陸委員會組長李佩儒及財團法人海峽交流基金會科長陳穎慶等人，聯合訪視玉里的新住民及新住民據點，實地瞭解0918地震災後新住民家園狀況及生活情形，表達關懷與支持，也在傾聽中，收穫新住民在臺為愛打拼的溫馨故事。

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當日，一行人先前往稻米之鄉玉里長良，訪視大陸新住民朱小英及其夫婿邱垂泉。小英為愛辭職，婚後跟著先生配合科技公司調派，長年旅居海外多國；夫婦二人不捨家中長輩年事漸高仍須辛苦下田，遂先由小英、後由先生自繁華都市返回樸實農村，從頭學習種稻之法，讓長輩辛苦建立的「玉良米」品牌持續飄香。

小英夫婦二人自豪地說，自家稻米施肥時添加碾米時所留下的米糠，結實飽滿，又採低溫二段式烘乾法，佐以全天低溫冷藏保存，吃過的人都說香Q。另氣候變遷下碳權議題正夯，家裡部份田地也有參加「小農種碳」計畫，在土壤中加入光合菌改善土質，盼種植過程能減碳，共同為守護地球盡一分心力。但聊到地震，小英仍心有餘悸地表示，地震時自己差點被櫃子壓到，好險有驚無險，只有財損，慶幸能與家人繼續共同迎接稻穗收割期的到來。

▲在家訪傾聽中，收穫新住民在台為愛打拼的溫馨故事。（圖／移民署提供）
▲在家訪傾聽中，收穫新住民在台為愛打拼的溫馨故事。（圖／移民署提供）
接著，列車來到玉里新住民據點合家歡協會的璞石閣家庭服務小棧，拜訪副棧長李艷芬。李副棧長罹患「先天性成骨不全症」，俗稱「玻璃娃娃」，行動不便仰賴輪椅，仍樂觀開朗面對困境。她見到周遭新住民朋友為養家餬口，工作與孩童照護難以兼顧，遂以嬌小的身軀，帶領協會成員為新住民及孩童等弱勢族群提供幫助，例如孩童課後伴讀或設置成長營等。林副署長感謝李副棧長對新住民及孩童的照顧及付出，與政府共同為他們生活適應及照應而努力，也進一步感謝協會在此次地震中，及時關懷在地新住民朋友，讓因地震而驚魂未定的心得以舒緩。

最後，列車抵達「普食閣小吃店」，訪視來自大陸的新住民吳海衛。她原在大陸係事業有成的職業婦女，擔任大陸當時著名「上島咖啡」的浙江區區經理，後因先生中年失業，隨夫返回故鄉玉里創業，販售「陝西涼皮」。陝西涼皮有千年歷史，形似客家粄條，但非米製成，是用小麥粉揉成的麵糰反覆洗滌而成，製工費時費力。海衛說，店名非取自玉里鎮舊名「璞石閣」，係單純想用平常美食邀鄉親朋友到府坐下品嚐。創業之初生意不佳，為了孩子挺住艱辛；由於店內食材多數為自家種植與養殖，天然健康無毒，用料實在下，我們家涼皮終被消費者接受喜愛。但地震後遊客減少，家裡生意受到影響，盼隨災後重建工作陸續到位，遊客再度上門坐。

林宏恩表示，今日訪視見聞新住民朋友勇於面對地震災情，已將家園整理修復完畢，回歸日常生活，深感寬心。新住民是國家重要的新力量，在異鄉努力撰寫愛的故事之際，撐起臺灣社會家庭與經濟。移民署作為新住民在臺的娘家，會持續落實移民輔導關懷與締造友善多元環境。地震後，花蓮部分鐵路與公路交通受影響，新住民如苦無交通工具臨櫃辦理，可洽花蓮縣服務站(聯繫電話：03-8329700)預約便民行動列車到府服務。

▲載滿愛與關心的行動服務列車於今（20）日來到花蓮。（圖／移民署提供）
▲載滿愛與關心的行動服務列車於今（20）日來到花蓮。（圖／移民署提供）

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