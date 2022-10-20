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區域治理被批一事無成　盧秀燕：莫為選舉傷害縣市合作

▲盧秀燕強調因為有區域治理平台，許多防疫工作才得以聯合執行，呼籲不要為了選舉傷害縣市間的合作。（圖／台中市政府提供，2022.10.20）
▲盧秀燕強調因為有區域治理平台，許多防疫工作才得以聯合執行，呼籲不要為了選舉傷害縣市間的合作。（圖／台中市政府提供，2022.10.20）

記者顏幸如／台中報導

2022-10-20 17:19:562022-10-20 17:20:03

民進黨台中市長候選人蔡其昌批對手盧秀燕成立7縣市治理平台對抗空污，其實是藍軍對抗中央平台。盧秀燕強調台中縣市合併升格以來，今年是中南部第一、唯一空氣達標的城市，防疫期間因為有區域治理平台，許多防疫工作才得以聯合執行，呼籲不要為了選舉傷害縣市間的合作。

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台中市長盧秀燕今（20）日上午出席第12屆身心障礙全市運動大會開幕典禮，媒體問及蔡其昌批評中彰投苗雲竹嘉7縣市治理平台被批評淪為對抗中央的平台，盧秀燕回應說，區域治理平台很早就成立且持續進行，是中部各縣市合作的重要平台，在交通、觀光等方面攜手治理，成效卓越，並非她任內才設。

盧秀燕強調，過去兩三年因為有區域治理平台，大家訊息互通有無，許多防疫工作才得以聯合執行。以去年來說，防疫期間確診個案相互通報、物資相互調度，區域治理平台發揮很大功效，希望不要因為選舉，將10幾年來中部各縣市合作的平台批評得一無是處。

對於防治空污，她強調「台中市近幾年空污治理，根據中央數據顯示確有提升」，並指台中縣市合併升格以來，空氣品質PM2.5從未達到國家標準15微克，今年首次達標，也是中南部第一個、唯一達標的城市，顯見在治理上、改善上有些成果。

盧秀燕說，好還要更好！她不會因此掉以輕心，空品不良日雖比以前減少一半以上，但一年中還是會出現幾天，將繼續努力加以整治。

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