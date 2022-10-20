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首間公辦公營長照落腳南港 薛瑞元揭幕後點子王是她

▲全國首家跨部會公辦公營的「南港綜合長照機構」於今（20）日正式揭牌，規劃71床住宿型長照、2床隔離病床，以及16床日照服務。（圖／記者許若茵攝，2022.10.20）
▲全國首家跨部會公辦公營的「南港綜合長照機構」於今（20）日正式揭牌，規劃71床住宿型長照、2床隔離病床，以及16床日照服務。（圖／記者許若茵攝，2022.10.20）

記者許若茵／台北報導

2022-10-20 17:27:15

全國首家跨部會公辦公營的「南港綜合長照機構」於今（20）日正式揭牌，座落於台北市南港郵局3至5樓，擁有上千坪空間，環境寬廣舒適，規劃71床住宿型長照、2床隔離病床，以及16床日照服務，並設有復健科與神經內科。衛福部長薛瑞元透露，與郵局合作其實是總統蔡英文所提出，目前也正與農委會、教育部等單位規劃合作，往中南部持續發展下一個據點。

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為實踐長照十年計畫2.0，衛福部與交通部於2019年5月共同簽署「南港郵局節餘空間設置綜合式長照機構」合作意向書，利用南港郵局結餘空間，由行政院前瞻基礎建設計畫特別預算1億1900萬元支應規劃設置綜合式長照機構，解決台北市南港區及鄰近如內湖區、信義區、大安區、文山區、新北市汐止區及基隆地區等區域長照住宿式服務資源不足的問題，提供民眾在地長期照顧醫療服務的需求。

今開幕典禮上，薛瑞元透露，「事實上如果叫衛福部來想，打死我也不會想到可以跟郵局合作」，這個主意是來自蔡英文，蔡提出郵局在業務轉型後，可能會有多餘空間，請衛福部與交通部合作盤點，才因此找到「首善之區」的南港郵局。

在推動過程中，薛瑞元說「跟總統報告，改衣服比縫一件新的還困難」，但還是排除各種技術上的困難，也感謝台北市政府幫忙給予建議並通過執照，才能促成南港長照機構設立。

薛瑞元表示，台灣步入老年化社會速度很快，預估到2026年，台灣就會進入超高齡社會，台北市現在已經是老年人口第二高的縣市，但台北市房價高、地價高，讓長照服務機構難以找到合適空間規劃，甚至早期的老人福利機構紛紛外移，讓整體供給量下降，相信南港長照會是典範，期盼未來不只是跨部會，也能攜手中央地方合作，解決長照問題。

薛瑞元會前接受媒體聯訪時也透露，南港綜合長照機構是目前唯一一家跨部會事業單位合作的長照機構，「我們大概全國走透透，適合來做這種住宿式機構的，老實講不多啦」，下個據點設置在中南部的機會較高，現在也有一些農會提供地點，部分學校也在嘗試與洽談中。

蔡英文致詞時則先點名「里長，你有歡喜嗎？」接著分享本次發想是因擔任總統，拜訪長照機構後發現，長照機構離住民家裡很遠，親人探視不方便、頻率也較長，也非住民熟悉環境，因此要發展接近社區、方便住民家人探視的長照機構，便與時任衛福部次長的薛瑞元討論建置住宿式長照機構，未來也希望有更多地方可以複製本次經驗，「我也會去找我比較有交情的部會，請他們再去清一清」尋覓更多適合地點。

基隆醫院副院長陳韋達會後接受媒體採訪時說明，南港綜合長照機構初期規劃以收注亞健康長輩優先，暫時避免收住有氣切管、鼻胃管、尿管的三管病人，等到上軌道後會再逐步擴大，目前機構內有設置復健科與神經內科兩個門診，並有復健空間，規劃71床住宿型長照、2床隔離病床，以及16位日照服務。

根據《NOWnews今日新聞》記者實際走訪機構，機構距離南港車站步行10分鐘內，也有十數條公車路線可以抵達，機構內具有單人、雙人、四人等不同房型，有大面窗戶採光良好，浴室皆為乾濕分離，房內均為電動病床並設有隱私簾。

在公共空間部分，設有許多組沙發椅、電視機，同樣有大面積採光空間，並還有打地鼠機、趣味槌球組、電子琴、冰箱、電鍋、微波爐、電磁爐、瑜珈球、運動腳踏復健器、健身車、香草空間等設施與交誼廳，整體裝潢空間溫馨明亮。

 
▲全國首家跨部會公辦公營的「南港綜合長照機構」（圖／記者許若茵攝，2022.10.20）
▲南港綜合長照機構設有不同房型，房內有大面積採光。（圖／記者許若茵攝，2022.10.20）
▲全國首家跨部會公辦公營的「南港綜合長照機構」（圖／記者許若茵攝，2022.10.20）▲南港綜合長照機構設有不同房型，房內有大面積採光。（圖／記者許若茵攝，2022.10.20）
▲全國首家跨部會公辦公營的「南港綜合長照機構」（圖／記者許若茵攝，2022.10.20）
▲機構內設有不同種類育樂設施提供住民使用。（圖／記者許若茵攝，2022.10.20）
▲全國首家跨部會公辦公營的「南港綜合長照機構」（圖／記者許若茵攝，2022.10.20）
▲機構內設有不同種類育樂設施提供住民使用。（圖／記者許若茵攝，2022.10.20）
▲全國首家跨部會公辦公營的「南港綜合長照機構」（圖／記者許若茵攝，2022.10.20）
▲機構內設有不同種類育樂設施提供住民使用。（圖／記者許若茵攝，2022.10.20）
▲全國首家跨部會公辦公營的「南港綜合長照機構」（圖／記者許若茵攝，2022.10.20）
▲機構內裝潢明亮溫馨，提供日常生活照顧服務。（圖／記者許若茵攝，2022.10.20）
▲全國首家跨部會公辦公營的「南港綜合長照機構」（圖／記者許若茵攝，2022.10.20）
▲機構內裝潢明亮溫馨，提供日常生活照顧服務。（圖／記者許若茵攝，2022.10.20）

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