首間公辦公營長照落腳南港 薛瑞元揭幕後點子王是她

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今開幕典禮上，薛瑞元透露，「事實上如果叫衛福部來想，打死我也不會想到可以跟郵局合作」，這個主意是來自蔡英文，蔡提出郵局在業務轉型後，可能會有多餘空間，請衛福部與交通部合作盤點，才因此找到「首善之區」的南港郵局。
在推動過程中，薛瑞元說「跟總統報告，改衣服比縫一件新的還困難」，但還是排除各種技術上的困難，也感謝台北市政府幫忙給予建議並通過執照，才能促成南港長照機構設立。
薛瑞元表示，台灣步入老年化社會速度很快，預估到2026年，台灣就會進入超高齡社會，台北市現在已經是老年人口第二高的縣市，但台北市房價高、地價高，讓長照服務機構難以找到合適空間規劃，甚至早期的老人福利機構紛紛外移，讓整體供給量下降，相信南港長照會是典範，期盼未來不只是跨部會，也能攜手中央地方合作，解決長照問題。
薛瑞元會前接受媒體聯訪時也透露，南港綜合長照機構是目前唯一一家跨部會事業單位合作的長照機構，「我們大概全國走透透，適合來做這種住宿式機構的，老實講不多啦」，下個據點設置在中南部的機會較高，現在也有一些農會提供地點，部分學校也在嘗試與洽談中。
蔡英文致詞時則先點名「里長，你有歡喜嗎？」接著分享本次發想是因擔任總統，拜訪長照機構後發現，長照機構離住民家裡很遠，親人探視不方便、頻率也較長，也非住民熟悉環境，因此要發展接近社區、方便住民家人探視的長照機構，便與時任衛福部次長的薛瑞元討論建置住宿式長照機構，未來也希望有更多地方可以複製本次經驗，「我也會去找我比較有交情的部會，請他們再去清一清」尋覓更多適合地點。
基隆醫院副院長陳韋達會後接受媒體採訪時說明，南港綜合長照機構初期規劃以收注亞健康長輩優先，暫時避免收住有氣切管、鼻胃管、尿管的三管病人，等到上軌道後會再逐步擴大，目前機構內有設置復健科與神經內科兩個門診，並有復健空間，規劃71床住宿型長照、2床隔離病床，以及16位日照服務。
根據《NOWnews今日新聞》記者實際走訪機構，機構距離南港車站步行10分鐘內，也有十數條公車路線可以抵達，機構內具有單人、雙人、四人等不同房型，有大面窗戶採光良好，浴室皆為乾濕分離，房內均為電動病床並設有隱私簾。
在公共空間部分，設有許多組沙發椅、電視機，同樣有大面積採光空間，並還有打地鼠機、趣味槌球組、電子琴、冰箱、電鍋、微波爐、電磁爐、瑜珈球、運動腳踏復健器、健身車、香草空間等設施與交誼廳，整體裝潢空間溫馨明亮。