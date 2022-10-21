房市／憨慢講話不要緊！信義房屋江正良靠服務贏得客戶心

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江正良自認不太會說話，加上獨自「北漂」，人生地不熟，前半年幾乎沒有業績表現，令他十分挫折。幸虧信義房屋的學長姐、店長很照顧新人，自己也慢慢轉念「不要凡事都想著有沒有業績，先把服務做好再說」，時間久了，靠著一貫的誠懇服務，反而擄獲許多客戶的心。
曾有位客戶兩度有賣屋需求，江正良雖然接到委託，卻都與成交擦肩而過，其中有一次，甚至是屋主自己找到適合的買方。當時，屋主詢問委託的各家房仲「我應該賣嗎？」只有江正良很誠實地說「這個價格不錯，你應該賣」，其他房仲則都說「不要賣、再給我們一點時間」；所以，雖然最後屋主自己與買方簽約成交，卻也對江正良的老實印象深刻，後續介紹2、3位親友找他服務。
又有一次，江正良協助一組買方順利購屋，成交後，他在路上偶遇當時的賣方屋主，雖然不是自己的客戶，但兩人自然而然閒聊起來。這位客戶告訴江正良，自從搬到別的社區居住，屋內有滲漏水情形，卻一直無法找到漏水源頭。江正良回到分店後，發揮信義房屋全台直營優勢，向比較熟悉該社區的同事打聽其他戶是否有類似情況、如何解決？最後成功協助這位屋主解決問題。
沒想到，當下幫助這位客戶，看似不會直接帶來業績，但正因江正良熱心協助解決問題，「最後這位客戶又介紹了4、5個親戚朋友找我買賣房子。」
不只擔任業務時期秉持自己的步調，把服務、同理心擺在業績前面，江正良連爭取主管職，也都是在入行11年後，才決定參選店主管。他笑說，自己步調比較慢，有了一點成績才願爭取主管職，現在，他打算將過去的經驗，尤其是「服務力」的重要性，傳承給店內年輕的同仁，「房仲不是只有帶看、業績，要能夠幫助客戶、解決客戶的問題，事業才能做得長久、做得有成就感！」
而今年拿下金仲獎的肯定，也讓江正良更深刻感受到，無論是信義房屋長期以來堅持「以人為本」、「先義後利」等企業核心理念，或是自己一直堅持原則做對的事，最後都會受到認同、獲得肯定。