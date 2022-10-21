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房市／憨慢講話不要緊！信義房屋江正良靠服務贏得客戶心

▲信義房屋汐止明峰店店長江正良獲得今年金仲獎。（圖／NOWnews資料照片）
▲信義房屋汐止明峰店店長江正良獲得今年金仲獎。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-10-21 08:30:00

「房仲業奧斯卡獎」之稱的「金仲獎」日前揭曉，信義房屋20人獲獎居業界之冠，其中，汐止明峰店店長江正良自認不善言辭，11年房仲生涯靠著「服務」贏得客戶信任，且直到去年才決定參選店長。有別於許多業務員「重績效、講效率」，江正良一路以來靠著腳踏實地的努力與服務，此次獲得金仲獎，更讓他堅信，「只要是做對的事，就算走得慢一點，終究會被認同！」

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來自彰化的江正良，當兵期間偶然在大兵手冊上看到信義房屋的徵才廣告，燃起他從事房仲工作的企圖心，退伍後，他考量北部的房地產買賣可能比中部熱絡，隻身北上闖蕩。即使一開始只能租屋在分店旁，僅有約一張沙發那麼大的便宜住所，他仍努力累積專業知能，希望盡早熟悉台北以及房仲工作。

江正良自認不太會說話，加上獨自「北漂」，人生地不熟，前半年幾乎沒有業績表現，令他十分挫折。幸虧信義房屋的學長姐、店長很照顧新人，自己也慢慢轉念「不要凡事都想著有沒有業績，先把服務做好再說」，時間久了，靠著一貫的誠懇服務，反而擄獲許多客戶的心。

曾有位客戶兩度有賣屋需求，江正良雖然接到委託，卻都與成交擦肩而過，其中有一次，甚至是屋主自己找到適合的買方。當時，屋主詢問委託的各家房仲「我應該賣嗎？」只有江正良很誠實地說「這個價格不錯，你應該賣」，其他房仲則都說「不要賣、再給我們一點時間」；所以，雖然最後屋主自己與買方簽約成交，卻也對江正良的老實印象深刻，後續介紹2、3位親友找他服務。

又有一次，江正良協助一組買方順利購屋，成交後，他在路上偶遇當時的賣方屋主，雖然不是自己的客戶，但兩人自然而然閒聊起來。這位客戶告訴江正良，自從搬到別的社區居住，屋內有滲漏水情形，卻一直無法找到漏水源頭。江正良回到分店後，發揮信義房屋全台直營優勢，向比較熟悉該社區的同事打聽其他戶是否有類似情況、如何解決？最後成功協助這位屋主解決問題。

沒想到，當下幫助這位客戶，看似不會直接帶來業績，但正因江正良熱心協助解決問題，「最後這位客戶又介紹了4、5個親戚朋友找我買賣房子。」

不只擔任業務時期秉持自己的步調，把服務、同理心擺在業績前面，江正良連爭取主管職，也都是在入行11年後，才決定參選店主管。他笑說，自己步調比較慢，有了一點成績才願爭取主管職，現在，他打算將過去的經驗，尤其是「服務力」的重要性，傳承給店內年輕的同仁，「房仲不是只有帶看、業績，要能夠幫助客戶、解決客戶的問題，事業才能做得長久、做得有成就感！」

而今年拿下金仲獎的肯定，也讓江正良更深刻感受到，無論是信義房屋長期以來堅持「以人為本」、「先義後利」等企業核心理念，或是自己一直堅持原則做對的事，最後都會受到認同、獲得肯定。

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