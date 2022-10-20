副市長稱勘災「一棵樹倒也要去看」？柯文哲：講的也沒錯
上週末大雨導致台北市各處出現積水災情，不僅基隆河流域水門關閉爭議引發後續討論外，內湖區康樂隧道因為大雨導致邊坡滑落，甚至有路樹倒塌導致隧道無法通行，包含黃珊珊、陳時中、蔣萬安等三名市長參選人都前往勘災。對此台北市副市長彭振聲昨（19）日接受媒體訪問時，直指「只是一棵樹倒下來，大家就急著去看，有什麼好看的？」對此柯文哲則為彭振聲緩頰，直言他說的沒有錯，但話鋒一轉又表示「如果是康樂隧道整個塞住，我還是要做決策，市長還是要去看。」
目前台北市僅存唯一的副市長彭振聲，昨日在接受電子媒體訪問時，被問到上週末水災時並未坐鎮指揮中心一事，彭振聲也直白表示自己在家遠端操控。而針對市長參選人們爭相前往康樂隧道勘災，彭振聲也相當不以為然，表示只是一棵樹倒下來大家就急著去看，是有什麼好看的？更直言「看了有什麼幫助？可以幫忙扶樹嗎？不可能嘛！」
對此柯文哲則表示，這是一個比例原則，如果路樹倒塌當然不用去勘災，但如果路樹倒塌加上邊坡滑落，導致隧道口被封住，那市長當然要去。柯文哲強調，隧道即使打通了，邊坡的問題也要處理，若沒處理，下次下大雨還是會坍方。「你說只有一顆倒，當然是不用長官出現，他講也沒有講錯。」柯文哲說，但面臨重大決策的時候，長官還是要出現，「看情況，這樣就好，正常一點，平常心，該怎麼做就怎麼做。」