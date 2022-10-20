HOLA迪士尼系列登場！彩虹米奇秒變頸枕　可愛巧思藏細節

深耕台灣的居家品牌HOLA，認為愛是家組成的基本元素，以「#HOMEisLOVE 愛抵家」為概念推出彩虹系列商品，包含HOLA Rainbow、迪士尼彩虹兩大系列，每項商品都有獨特的「#」巧思，印製上充滿愛的心境標語，如「WE ARE ALL THE SAME」、「GOT YOUR BACK」表達溫暖支持、勇敢愛，希望擁抱家的無限樣貌。本次不僅推出HOLA Rainbow多是居家用品，如寢具、門簾、拖鞋等；迪士尼彩虹則推出戶外單品，包含野餐墊、運動毛巾、翻轉頸枕、寵物蝴蝶結。此外，臺虎精釀與臺灣同志遊行聯名，釀出「愛無標籤2022」顛覆性滿點的White Stout（烈性黑啤酒），更大膽捨去純白設計，以黑色搭配雷射印刷打造出彩虹光澤。
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HOLA歷時一年籌備推出「#HOMEisLOVE 愛抵家」彩虹系列商品，其中迪士尼彩虹系列以「#BELONG BELIVE BE PROUD」為主軸設計，希望用可愛的方式說彩虹的故事，系列產品包括野餐墊、運動毛巾、翻轉頸枕、寵物蝴蝶結等戶外品項為主，有適合旅遊使用的翻轉頸枕，外觀看起來是彩虹米奇娃娃，但拉開背後拉鍊，立刻變身實用頸枕，並運用「#BELONG BELIVE BE PROUD」的文字排列展現愛的樣貌。
其中，彩虹野餐墊為熱門討論單品，採特殊的雙面設計，分別運用單色的米奇圖像滾彩虹織帶及全版的彩虹米奇，野餐打卡吸睛度滿分。HOLA Rainbow居家系列運用中性的牛仔布搭配彩虹織布，有客廳常用的方型抱枕以「#GOT YOUR BACK」展現對於愛的溫暖支持力，室內拖鞋運用兩隻腳不同的滾邊設計，緩緩道出「#WE ARE ALL THE SAME」是勇敢愛的共同心聲。