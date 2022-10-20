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HOLA迪士尼系列登場！彩虹米奇秒變頸枕　可愛巧思藏細節

▲HOLA Rainbow、迪士尼彩虹兩大系列，共推出24項單品。（圖／鍾怡婷攝）
▲HOLA Rainbow、迪士尼彩虹兩大系列，共推出24項單品。（圖／鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-10-20 18:16:11

深耕台灣的居家品牌HOLA，認為愛是家組成的基本元素，以「#HOMEisLOVE 愛抵家」為概念推出彩虹系列商品，包含HOLA Rainbow、迪士尼彩虹兩大系列，每項商品都有獨特的「#」巧思，印製上充滿愛的心境標語，如「WE ARE ALL THE SAME」、「GOT YOUR BACK」表達溫暖支持、勇敢愛，希望擁抱家的無限樣貌。本次不僅推出HOLA Rainbow多是居家用品，如寢具、門簾、拖鞋等；迪士尼彩虹則推出戶外單品，包含野餐墊、運動毛巾、翻轉頸枕、寵物蝴蝶結。此外，臺虎精釀與臺灣同志遊行聯名，釀出「愛無標籤2022」顛覆性滿點的White Stout（烈性黑啤酒），更大膽捨去純白設計，以黑色搭配雷射印刷打造出彩虹光澤。

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▲彩虹米奇拉開背面拉鍊，就可以變身頸枕（左）；米奇野餐墊則受到網友熱烈討論，雙面設計野餐打卡吸睛度滿分（右）。（圖／鍾怡婷攝）
▲彩虹米奇拉開背面拉鍊，就可以變身頸枕（左）；米奇野餐墊受到網友熱烈討論，雙面設計野餐打卡吸睛度滿分（右）。（圖／鍾怡婷攝）
HOLA歷時一年籌備推出「#HOMEisLOVE 愛抵家」彩虹系列商品，其中迪士尼彩虹系列以「#BELONG BELIVE BE PROUD」為主軸設計，希望用可愛的方式說彩虹的故事，系列產品包括野餐墊、運動毛巾、翻轉頸枕、寵物蝴蝶結等戶外品項為主，有適合旅遊使用的翻轉頸枕，外觀看起來是彩虹米奇娃娃，但拉開背後拉鍊，立刻變身實用頸枕，並運用「#BELONG BELIVE BE PROUD」的文字排列展現愛的樣貌。

其中，彩虹野餐墊為熱門討論單品，採特殊的雙面設計，分別運用單色的米奇圖像滾彩虹織帶及全版的彩虹米奇，野餐打卡吸睛度滿分。HOLA Rainbow居家系列運用中性的牛仔布搭配彩虹織布，有客廳常用的方型抱枕以「#GOT YOUR BACK」展現對於愛的溫暖支持力，室內拖鞋運用兩隻腳不同的滾邊設計，緩緩道出「#WE ARE ALL THE SAME」是勇敢愛的共同心聲。

▲兩隻腳不同滾邊設計的室內拖鞋（左）；彩虹米奇造型直立傘（中）；遊行打卡就送金屬別針（右）。（圖／鍾怡婷攝）
▲兩隻腳不同滾邊設計的室內拖鞋（左）；彩虹米奇造型直立傘（中）；遊行打卡就送金屬別針（右）。（圖／鍾怡婷攝）
HOLA今年也首次參與10月29日台灣同志遊行，遊行當日在HOLA攤位拍照「#HOMEisLOVE」響應挺愛，現場即贈HOLA Rainbow系列金屬別針，或即日起至11月16日在HOLA實體門市拍照標記「#HOMEisLOVE」、上傳臉書或IG亦可獲得，全台限量9,000組，送完為止；若消費實付金額滿3,000元，可再以99元加購迪士尼彩虹系列米奇造型直立長傘（原價899元）。業者也預估，方形抱枕、彩虹馬克杯將成銷量冠軍，若想要入手可得加緊腳步。

此外，臺灣同志遊行於今年迎來20週年，臺虎精釀為響應性別平權，支持多元價值，與同志遊行單位聯名，推出「愛無標籤2022」以飽含可可、咖啡與烘烤氣息的金黃酒體，顛覆常人對淺色啤酒的既有印象，酒標除了延續此系列經典的「圖片無法顯示」概念之外，這次大膽捨去已使用五年、極具標誌代表性的純白設計，改以沈穩的黑底，搭配特殊雷射印刷打造出彩虹光澤折射效果，重新詮釋留白、無框架意象，並順勢點出蘊藏其中的風味特色。

▲歡慶臺灣同志遊行20週年，臺虎精釀推「愛無標籤2022」。（圖／品牌提供）
▲歡慶臺灣同志遊行20週年，臺虎精釀推「愛無標籤2022」。（圖／品牌提供）
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