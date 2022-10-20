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年收千萬不是夢？日圓大貶一度1：150　日民眾衝海外淘金

▲日圓兌美元20日盤中貶破150日圓價位，為1990年來首見。圖為日本東京。（圖／美聯社／達志影像）
▲日圓兌美元20日盤中貶破150日圓價位，為1990年來首見。圖為日本東京。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-10-20 18:28:062022-10-20 18:32:20

日圓近來跌跌不休，20日盤中貶破150日圓價位，創下32年來新低，日本當局也可能會準備出手干預。不過在日圓持續走貶的這段期間，不少外國觀光客前往日本「血拼爆買」，但也有許多日本人選在這時候前往海外打工度假，並且趁著日圓貶值時將薪資轉回日本，甚至有人每個月都去旅行，仍在半年內存下了50萬日圓（約台幣10.7萬元）。

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日圓兌美元貶勢持續，今年初還在113上下震盪，而後匯價直墜，20日更一度貶破150，創下32年以來新低。雖然日圓貶值，又碰上日本政府大幅鬆綁邊境管控措施，讓境內外國遊客大增，但卻也造成外籍勞工聘雇不易，更有許多日本民眾選擇前往海外工作，並且透過換匯來「致富」。

《全日本新聞網》實際採訪一名在加拿大溫哥華打工度假的28歲女性Tomomi（ともみ），她在今年3月前往當地，並且在一間日式料理店打工。Tomomi表示，開始在國外生活之後，最吃驚的時候就是拿到薪資單時。

Tomomi坦言，還在日本時，一個月的薪資大約20萬日圓，但在加拿大打工，一週工作5天、每天約8小，但薪資換算成日圓，約領到43算日圓。除了當地薪資較高之外，受到日幣貶值影響，讓Tomomi的薪水換成日圓，看上去約獲得了兩倍以上的收入。

因為是以打工度假簽證前往當地，Tomomi也能彈性排休，她幾乎每個月都出門旅行，曾去過多倫多、紐約，在旅途中花錢不手軟，大撒30萬日圓，即使如此，Tomomi在加拿大生活半年後，仍存下了50萬日圓左右，但如果在日本，不省吃儉用根本存不了這麼多錢。

Tomomi表示，在工作時還能拿到客人給的小費，更會被稱讚「服務很好」，讓Tomomi覺得工作環境十分舒適，想到明年3月要回日本就「十分不捨」。

另一名在溫哥華烤肉店工作的Kouta（こうた）也跟Tomomi一樣在今年來到加拿大打工度假，他表示當時來到加拿大時，加幣兌日圓是1比80，如今已經來到了108日圓。因此Kouta一拿到薪水，就馬上存到日本的戶頭當中。

報導還採訪了一名到美國東岸開壽司店的日本人田中康博，他坦言最初在銀座當學徒時，年收只有300萬，但來到美國自己開店，經過7年的努力後，現在年收高達7000萬至8000萬日圓。

不過越來越多年輕人趁著日圓貶值到海外工作，TBS評論家星浩憂心，若是日圓繼續貶值，不僅會損毀日圓的價值，讓日本從本質上衰弱。日本總合研究所上席研究員石川智久則指出，由於壽司職人等需要專業性，到海外相當吃香，但國外也會有高物價、高醫療費等狀況，呼籲日人到海外淘金時要三思，更要日本企業思考，透過提高薪資來留住優秀人才。


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