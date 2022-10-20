柯志恩發布客家政見　爭取在高雄舉辦世界客家博覽會

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柯志恩提到，為了串連鳳山、三民等都會區客庄文化，她將導入常態性客家特色活動，打造一系列節慶體驗活動，達成「一客庄一亮點」的目標，以深化都會區客庄連結。此外，為了讓高雄客家文化能走向國際，與全球客家文化接軌，柯志恩更宣示爭取在高雄舉辦下屆「世界客家博覽會」，邀請世界客家社群來到高雄，讓更多人認識高雄客家文化的美。
為了活絡客庄產業，柯志恩更提出包括：推動客庄深度旅遊、協助客家新創企業集資、打造高雄客庄農業品牌、扶植在地客家音樂人才等政策，從觀光、新創、農業、文化四大面向為客庄產業及人才加值。
在客語教育方面，柯志恩強調數位學習與師資的重要性，她將透過建置「客語數位學習網」為客語學習注入創新且便利的學習環境；在客語家庭部分，將規劃於國中小定期舉辦客語傳承和推廣活動，同時擴大客語師資培訓，透過「在職進修」、「開設學分班」等方式，強化客語教師職能，落實客華雙語教學。
另外，為吸引更多人學習客語，提高客語報考及流通率，柯志恩將加碼客語認證獎勵，只要通過初級給1500元、中級2500元、中高級3500元、高級5000元。而教師通過認證，除敘獎外，只要參加初級認證就給予半天補休，其餘級別核給一日補休，並全額補助報名費。