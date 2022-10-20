2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

高球與藝術跨界連結！「與球同行藝湛登峯」聯展登場

▲《與球同行‧藝湛登峯》藝術家聯展，在高雄球場二樓舉行。（圖／新願藝術提供）
▲《與球同行‧藝湛登峯》藝術家聯展，在高雄球場二樓舉行。（圖／新願藝術提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-10-20 19:35:32

PGA公開賽與藝術跨界演繹的《與球同行‧藝湛登峯》藝術家聯展，即日起至11月06日在高雄球場二樓舉行。展覽由陳啟川先生文教基金會、新願藝術與青藝力，帶領10位青年藝術家，展開藝術家與高雄球場的跨界連結。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲多位藝術家耗時兩個月完成一幅近300號（約328*238公分）的藝術畫作，為活動提前暖身。（圖／新願藝術提供）
▲多位藝術家耗時兩個月完成一幅近300號（約328*238公分）的藝術畫作，為活動提前暖身。（圖／新願藝術提供）
新願藝術執行長王家荺表示，本次展出的10位青年藝術家-謝秉勳、陳柏源、戴韻琪、洪浩澤、呂紫晴、鄭宇宏、謝岱融、張峻碩、王以辰、陳泰樺，都相當有實力，展出的作品更是一時之選，感謝陳啟川先生文教基金會支持，開創跨界演繹的新里程碑。

除了聯展外，聯展中的五位青年藝術家與高雄高爾夫俱樂部理事長，也是財團法人陳啟川先生文教基金會董事長陳建甫等人共同集思，以高雄球場與高爾夫球作為創作構想，並融入高雄澄清湖的意象，歷經近二個月時間，於8月份完成一幅近300號（約328*238公分）的藝術畫作，為活動提前暖身。

▲青年藝術家與高球年輕選手在高雄球場小果嶺，進行高爾夫球及畫作創作遊戲競賽。（圖／新願藝術提供）
▲青年藝術家與高球年輕選手在高雄球場小果嶺，進行高爾夫球及畫作創作遊戲競賽。（圖／新願藝術提供）
陳建甫說，此次《與球同行‧藝湛登峯》藝術家聯展，希望把青年藝術家結合起來，不僅讓高球運動與藝術結合，更讓已有61年歷史的高雄球場能藉由藝術展現不同風貌。「啟川盃」將於10月23開打，也是慶祝位於澄清湖畔的高雄球場61周年慶，接下來的10月25日開打的「高雄公開賽」是南臺灣每年重要的高爾夫球賽事，由台灣職業高爾夫球協會（TPGA）及高雄球場主辦，10月29日將進行頒獎典禮。

義享化身藝文中心！「世界百大名畫展」一樓登場

高雄榮總數位轉型！AI技術打造個人化健檢服務

公辦都更活化舊商圈！岡山區新行政中心招商明年初啟動

過敏不只皮膚癢、專注力也受影響！個人化益生菌助改善

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀