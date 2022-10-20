2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

確定了！馬斯克證實將「收購推特」：覺得興奮但買貴了

▲世界首富馬斯克（Elon Musk）今天證實將收購推特且心情興奮，儘管他數個月來嘗試擺脫這筆440億美元（約新台幣1.4兆元）的併購案，但對於買下推特仍興致勃勃。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲世界首富馬斯克（Elon Musk）今天證實將收購推特且心情興奮，儘管他數個月來嘗試擺脫這筆440億美元（約新台幣1.4兆元）的併購案，但對於買下推特仍興致勃勃。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-10-20 19:55:05

（中央社舊金山/奧克蘭19日綜合外電報導）世界首富馬斯克（Elon Musk）今天證實將收購推特且心情興奮，儘管他數個月來嘗試擺脫這筆440億美元（約新台幣1.4兆元）的併購案，但對於買下推特仍興致勃勃。

我是廣告 請繼續往下閱讀
馬斯克與推特4月達成440億美元收購協議，但馬斯克隨後又改口稱將終止合約，推特因而提出訴訟要求馬斯克履行承諾。

一名美國法官10月初暫停了馬斯克收購推特公司（Twitter Inc）的訴訟，讓雙方在10月28日前敲定這起斷斷續續的巨額交易。

法新社報導，馬斯克今天在特斯拉（Tesla）季度財報電話會議回答提問時表示：「我對於推特的情況感到興奮。」他並指出：「我認為推特是很長一段時間有點萎靡不振，但有巨大潛力的資產，儘管我和其他投資者目前顯然支付過高的價格。」

馬斯克指出，他相信推特的價值在未來將具有「倍數成長」的潛力。

路透社報導，馬斯克在這場電話會議中也對特斯拉展望感到樂觀，他說，特斯拉目前市值不到7000億美元，但未來價值可能超越蘋果公司（Apple Inc）與沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）的總和，這兩家公司的市值分別為2.3兆美元及2.1美元。

儘管推特強烈反對，德拉瓦州衡平法院（Court of Chancery）法官麥考米克（Kathaleen McCormick）仍批准馬斯克提出暫停此案的聲請，並表示如果兩造未能在期限前完成交易，原定於一週內進行的開庭可能改期到下個月。

隨著推特對馬斯克提出的違約訴訟期限將近，馬斯克突然又在法院暫停訴訟的情況下，決定恢復收購計畫。（譯者：張茗喧/核稿：張曉雯）1111020

馬斯克喊燒錢　美國防部傳考慮資助烏克蘭星鏈網路

風向不對？馬斯克原欲停烏國星鏈服務　遭罵爆緊急改口

總裁魏哲家質設1600張股票！市場高度關注　台積電不回應

收賄數百萬元、勾結詐團！北市刑大偵查佐遭羈押禁見

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀