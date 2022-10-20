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基捷疑灌水、實為輕軌？鐵道局：採LRRT中運量捷運系統

▲基隆捷運遭質疑灌水、實為輕軌，交通部鐵道局今（20）日晚間回應，基隆捷運最大站間運量約8,000人旅次/小時，採LRRT中運量捷運系統。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆捷運遭質疑灌水、實為輕軌，交通部鐵道局今（20）日晚間回應，基隆捷運最大站間運量約8,000人旅次/小時，採LRRT中運量捷運系統。（圖／基隆市政府提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-10-20 20:08:20

有媒體指稱，依交通部鐵道局的「基隆捷運環境影響說明書」內容，基隆捷運將採用低底盤輕軌車、架空線、月台無閘門的LRRT輕軌捷運系統，質疑基捷有灌水之嫌。對此，鐵道局今（20）日晚間回應，基隆捷運最大站間運量約8,000人旅次/小時，採LRRT中運量捷運系統，提升營運速度並擴大運能，滿足運輸需求。

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有媒體報導，「基隆捷運環境影響說明書」打著中運量捷運名號，但規畫採用LRRT系統（輕軌捷運）的服務水準，連單日旅運量約90000人次，只通過中運量標準，有灌水之嫌，甚至嘲諷是「披著捷運外皮的基隆輕軌」。

鐵道局指出，在北北基溝通平台政策共識下，規劃基隆捷運將採LRRT中運量捷運系統，捷運系統型式選擇除考量運量需求外，交通部基於軌道產業政策考量及結合軌道國產化策略與延續國車國造成果，由LRT輕軌運輸系統提升為具備自動列車運轉（ATO）裝置的LRRT中運量捷運系統。 

依交通部頒「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，中運量系統運能界於20,000至5,000人次/小時之間，基隆捷運第一階段先止於八堵，最大站間運量已達8,000人次/小時，未來延伸至基隆，運量將再提升。

因此規劃採用LRRT中運量系統，全線A型專用路權，列車具備自動駕駛（ATO）、自動控制（ATC）、自動防護（ATP）及集中監視與調度（ATS）功能，車站均設置月台門，最高運能營運速度可達70公里/小時，系統容量可滿足旅運需求，明顯有別於輕軌列車採用簡易號誌指示列車運轉、由司機員目視駕駛、行駛於B型速度受路面交通影響、僅能約20至25公里/小時的營運速度。 

鐵道局表示，中運量捷運系統採用的規格是因應各計畫不同的運量需求與結構型式，以模組方式採用所需長度、底盤設計的列車，供電方式亦因地制宜。基隆捷運延續軌道國產化成果，採用LRRT中運量系統，低底盤設計並設置自動化操作系統，提高行車速度，並提供未來基隆台北間大量密集的通勤旅次服務。

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