時尚氣象台／酒吧玩咖遇曖昧對象夾殺！小茉莉曝超扯結局

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小茉莉表示，後來她就接受友人請求，幫忙他把3位曖昧對象，分別安排在角落，「因為我們酒吧比較大，中間有一些柱子，可以擋住彼此的視線」，好讓友人可以安全度過當天晚上。
但沒想到，在看不到彼此的情況，再加上酒醉的關係，友人最後竟然到處「喇舌」，這讓小茉莉當場傻眼。此時，小煜笑著詢問，「你監視器有拍下這一切嗎？」小茉莉則回，「很精彩啊，我可以剪接！」
另外，小茉莉也以酒吧闆娘的經驗分享，男生去酒吧，除了穿拖鞋、涼鞋很不行以外，還有一點是她最無法接受的，就是「超級細肩的吊嘎背心」，特別是健身房那種，「就是他在喝酒的時候說，欸你要喝什麼，我要點什麼，然後兩顆捏捏就這樣...」讓她不禁建議大家，服裝儀容還是要注意，此外，小煜也不藏私推薦「UNCLE WU」固態香水，強調除了服裝，香味也是非常重要的把妹方式。
如果還想知道更多有趣，或是其他關於如何在酒吧穿出時尚感的資訊，請每週三晚間8點務必鎖定《NOWnews今日新聞》YouTube頻道。（編輯：詹鎰睿）
本集節目由UNCLE WU、可口可樂、東稻家居、BAR ATM Taipei贊助播出。
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