中職／吉力吉撈「極力阻擋」　兄弟今晚下半季封王夢碎

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兄弟今晚先發洋投奧特羅，加盟中職後先發出賽4場，戰績2勝0敗，防禦率僅1.82，但本場比賽是他中職生涯首次對決味全龍，首局就遭龍隊主砲吉力吉撈．鞏冠突襲，擊出三壘方向的不規則彈跳形成安打，送回壘上的隊友郭天信率先開胡。
到了3局上半，猛龍打線開始加溫，又是吉力吉撈．鞏冠敲出安打成為「一波連攻的開始」，單局狂打8支安打，打回7分超大局，導致奧特羅第3局沒能解決任何打者就被K.O.退場，5局上半味全龍不講武德，將分差持續拉大，蔣少宏的安打再發起猛攻，同一局再補進兩分，已經以10分之差領先兄弟。
但是5局下半，10分落後的兄弟不放棄，首棒潘志芳就敲安上壘，江坤宇、王威晨、陳子豪的連續安打追回兩分，陳文杰被觸身球上壘後形成滿壘，下一棒詹子賢上場代打，擊出左外野方向長打清空壘包，兄弟一口氣追回5分，但從此之後兄弟打線卻沒能再添加任何分數，終場仍以6分之差落敗。
本場比賽兄弟的先發洋投奧特羅撐不滿3局就被打爆，被龍隊狂敲9安掉7分，防禦率飆升到4.05，也吞下中職生涯首敗，味全龍先發洋投布里悍雖然今晚也僅投完5局就失5分退場，但仍靠著打線的強大火力收下本季第12勝。
味全龍隊今晚先發打線全員敲安，全場擊出16支安打，包含開路先鋒郭天信、主砲吉力吉撈．鞏冠都有單場3安猛打賞的好表現，四、五棒劉基鴻、林智勝，第九棒林威廷也都有雙安演出，極力阻止再次被對手拋出季冠軍彩帶。