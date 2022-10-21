金鐘57／小S尬舊愛黃子佼成亮點　Lulu盼打破槓龜魔咒

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曾經以《康熙來了》5度入圍主持人獎的小S，僅拿過一次金鐘獎，自《康熙》2016年停播後，相隔6年她復出主持《熙娣想聊》，8月斬獲新加坡亞洲內容大獎的「最佳亞洲脫口秀」，得到國際肯定，這次敲響金鐘大門呼聲極高，睽違14年入圍該獎項，讓小S相當開心，不過，舊愛黃子佼與Lulu（黃路梓茵）同樣以《婚禮歌手》備受好評，讓她忍不住開玩笑：「你放過我好不好！你讓我得獎是會怎麼樣！」這對昔日情侶檔誰能勝出，絕對是當晚典禮高潮！
吳宗憲砲轟抄襲 《婚禮歌手》人氣不減
綜藝大咖吳宗憲今年以《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》雙料入圍「綜藝節目主持人獎」、「益智及實境節目主持人獎」，可說是相當風光，但他在頒獎前夕曾脫口說《婚禮歌手》是抄襲國外節目，讓主持人黃子佼表達不滿，強調《婚禮》是台灣原汁原味構思的創意節目，絕無抄襲，更信心十足地要把徒弟Lulu（黃路梓茵）帶上領獎舞台，看她痛哭流涕的樣子，人氣不受抄襲風波影響的《婚禮》也在《NOWnews今日新聞》民調獲得第一，究竟Lulu能跟著哪位師父上台，著實令人關注！
Lulu入圍8次全槓龜 今年能否打破魔咒？
從《大學生了沒》模仿出道的Lulu（黃路梓茵），跟在師父黃子佼、前輩吳宗憲身邊受益良多，這10多年來慢慢累積實力，已經能獨挑大樑主持，可惜入圍8次全都槓龜，曾難過在台下哭泣，被封為金鐘獎最特殊紀錄，這次再度以《婚禮歌手》、《綜藝大熱門》雙料入圍綜藝節目主持人獎，形成與黃子佼師徒對打局面，是否能打破得獎魔咒，十分令人期待。
首設人氣獎項落誰家 孫協志公開質疑惹議
今年金鐘獎頒獎典禮除了正規獎項外，另外增加網路人氣票選活動，讓觀眾票選喜歡的節目，歷經1個多月的投票，將頒發「最具人氣戲劇節目獎」、「最具人氣綜藝節目獎」兩個獎項作為鼓勵。然而，在投票期間，《飢餓遊戲》主持人孫協志公開質疑兩階段票選及清票的規則，讓主辦單位趕緊做出回應，逐一彌平紛擾，在各節目成員賣力催票後，《綜藝玩很大》、《飢餓遊戲》票數相當接近，最終結果極具懸念。
日韓「國民姐夫」同台 林志玲在家集訓AKIRA
今年綜藝類節目頒獎典禮，據傳有神祕嘉賓現身，尤其是日韓兩位「國民姐夫」AKIRA跟具俊曄可能同台頒獎秀中文，讓觀眾相當期待。具俊曄去年跟小S登上金曲獎舞台，對典禮並不陌生，AKIRA則是獻出在台頒獎初體驗，林志玲證實此消息，她貼心在家陪另一半練習，自己扮演主持人，AKIRA擔任嘉賓，模擬當天典禮狀況，希望大家多照顧老公。
《原子少年》金星登台表演 選秀新星秀實力
今年綜藝類節目頒獎典禮由曾國城與唐綺陽合作主持，一開場就會帶來精彩的歌舞秀，與12位專業舞者熱力唱跳Rap演出《我要你的愛》，顛覆觀眾視野。光良受邀表演「少了你 就不行」，用歌聲表現幕後工作人員的甘苦，向他們致敬，唱出無限感謝之意。近年選秀節目表現亮眼，《原子少年》掀起追星熱潮，金鐘獎也給予這些新星們表演舞台，包括《菱格世代DD52》選秀出來的G.O.F、《聲林之王》柏霖、《大嘻哈時代》YoungLee及《原子少年》金星成員，將會大陣仗演出精彩節目「舞台 準備好了」，象徵新人出頭天，以實力和熱情展現對舞台的渴望。
第57屆電視金鐘獎於10月21日、22日晚間7時在國立國父紀念館舉行，電視觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播，海外觀眾可透過三立國際台、新加坡STAR HUB、東森美洲台、馬來西亞Unifi TV同步收看；亦可透過廣播電視金鐘獎官方網站、廣播電視金鐘獎官方YouTube、文化部FB、Vidol、Vidol YouTube、三立新聞網、中華電信HamiVideo、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV等新媒體平台隨時隨地同步收看，還可透過好事聯播網全程收聽頒獎典禮。