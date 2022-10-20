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《minä perhonen /皆川明 つづく》展覽亮點「雲」開箱

▲《minä perhonen /皆川明 つづく》展覽亮點之一「雲」一展105件品牌紡織設計。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.20）
▲《minä perhonen /皆川明 つづく》展覽亮點之一「雲」一展105件品牌紡織設計。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.20）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-10-20 23:47:29

高雄市立美術館攜手日本當代設計大師皆川明創辦之「minä perhonen」推出品牌大展《minä perhonen /皆川明 つづく》，20日搶先開箱展覽亮點之一「雲」一展105件品牌紡織設計，引領台灣觀眾進入minä perhonen迷人的時尚世界，展覽將於10月22日正式登場。

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▲透過此次在高美館的展出，將minä perhonen品牌創立27週年完整的軌跡，與台灣朋友共同分享。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.20）
▲透過此次在高美館的展出，將minä perhonen品牌創立27週年完整的軌跡，與台灣朋友共同分享。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.20）
皆川明在1995年創立品牌時，便立定了「至少能夠持續百年」的願景。他指出，希望能超越自身的能力，創造出更多嶄新的設計。「雲」一作以105件minä perhonen紡織設計品構成，陳設上並無按照製作年代或是季節等時序進行排列，恰如雲朵般自在隨興，以呈現永不過時的設計概念，以及品牌對於「可持續性」的重視。

皆川明說，minä perhonen的價值不僅僅是品牌所發表的各式創作，設立至今對於「創造生活的喜悅」的堅持，才是品牌真正的價值所在。他也期待能夠透過此次在高美館的展出，將品牌創立27週年完整的軌跡，與台灣朋友共同分享，若觀眾能夠在展覽中找到共鳴，對他而言將是最大的喜悅。

▲高雄市立美術館攜手日本當代設計大師皆川明創辦之「minä perhonen」推出品牌大展《minä perhonen /皆川明 つづく》。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.20）
▲高雄市立美術館攜手日本當代設計大師皆川明創辦之「minä perhonen」推出品牌大展《minä perhonen /皆川明 つづく》。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.20）
高雄市副市長史哲表示，在minä perhonen品牌布料中有許多「森林」意象的出現，彷彿體現一種「永續循環」創作思維，也恰恰連結被稱為擁有最美「森林隧道」美名的輕軌美術館站，讓2022台灣設計展的一切美好，從海灣區設計中島擴延到城市中擁有最美麗綠地的美術館，使設計、藝術與文化與市民生活更加緊密連結。

高美館館長李玉玲感謝高雄市政府傾力相助，同時也幸得民間企業友人熱情以用行動表示對此難得展覽的支持，為推動美好的藝術設計生活不遺餘力，才得以促成繼東京都現代美術館、兵庫縣立美術館、福岡市美術館及青森縣立美術館的日本巡迴展出後，《minä perhonen /皆川明 つづく》首次於海外台灣的精彩呈獻。

此外，10月23日下午2時將舉辦《皆樣必修－從つづく開始》跨域講座，由李玉玲與皆川明兩人共同與談，欲參加之民眾提前於高美館網站線上報名後，可於活動當日至美術館售票中心購票參與。更多展覽資訊請至高美館網站查詢。

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