《minä perhonen /皆川明 つづく》展覽亮點「雲」開箱

我是廣告 請繼續往下閱讀
皆川明說，minä perhonen的價值不僅僅是品牌所發表的各式創作，設立至今對於「創造生活的喜悅」的堅持，才是品牌真正的價值所在。他也期待能夠透過此次在高美館的展出，將品牌創立27週年完整的軌跡，與台灣朋友共同分享，若觀眾能夠在展覽中找到共鳴，對他而言將是最大的喜悅。
高雄市副市長史哲表示，在minä perhonen品牌布料中有許多「森林」意象的出現，彷彿體現一種「永續循環」創作思維，也恰恰連結被稱為擁有最美「森林隧道」美名的輕軌美術館站，讓2022台灣設計展的一切美好，從海灣區設計中島擴延到城市中擁有最美麗綠地的美術館，使設計、藝術與文化與市民生活更加緊密連結。
高美館館長李玉玲感謝高雄市政府傾力相助，同時也幸得民間企業友人熱情以用行動表示對此難得展覽的支持，為推動美好的藝術設計生活不遺餘力，才得以促成繼東京都現代美術館、兵庫縣立美術館、福岡市美術館及青森縣立美術館的日本巡迴展出後，《minä perhonen /皆川明 つづく》首次於海外台灣的精彩呈獻。
此外，10月23日下午2時將舉辦《皆樣必修－從つづく開始》跨域講座，由李玉玲與皆川明兩人共同與談，欲參加之民眾提前於高美館網站線上報名後，可於活動當日至美術館售票中心購票參與。更多展覽資訊請至高美館網站查詢。