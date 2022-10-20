陳時中喊「領養代替購買」遭嗆　管碧玲讚他堅持價值

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管碧玲指出，如果寵物活體買賣業者了解陳時中的全盤主張，她相信會支持陳時中。寵物業者是對寵物有愛的社群，因為愛，認養必須被鼓勵，可以共榮，也應該共榮。
管碧玲表示，陳時中的寵物政策，建立長照制度，落實終養不棄養；培養寵物小達人，從小培養對動物的愛與共榮。這些都有助於「ㄧ體健康」城市的建立，也連帶帶動產業的發展。
管碧玲說，選民應該這樣看，陳時中是一個真誠實在，堅持價值，要和人民分享價值，一起成長的候選人。
管碧玲還說，陳時中參加AAMA舉辦的「和未來市長聊聊天」的活動，主持人問，過去經驗中，最熟悉或常用的3個創新品牌？陳時中回答：「新創我比較不熟悉，但是過去我接觸過 IT 平台、細胞平台、精準檢測，也參與其中。我們的做法是先把平台和辦法建立出來，成熟後再賣給育成或其他單位運作。我認為應該替新創建立平台、建立辦法。」
管碧玲說，現場的成員蔡宏事後在臉書評比，這題沒有給陳時中得分，蔡宏說：「AMAA 輔導破百個團隊，陳的團隊接了這場活動居然沒有準備個幾個新創團隊的資料。蔣和黃各得一分。」
對此，管碧玲表示，作為幕僚，他們有準備，她在蔡宏的臉書留言表示：「謝謝您，容我說明：我們替阿中準備了。阿中也仔細了解好幾個知名、成熟的個案。但是，他認為，過去他確實不熟悉，題目是問候選人熟悉使用過的品牌，他覺得不能說謊，我們也很支持他說實話！」這個留言，當天的主持人林大涵和蔡宏都有按讚。
管碧玲指出，陳時中「明機巧而不用機巧」，不計算成敗而搖擺，選民應該要這樣看，才看得到真實的陳時中，看得到真實的候選人，才能做真實的選擇。「阿中的美德和格局值得珍惜！」