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陳時中喊「領養代替購買」遭嗆　管碧玲讚他堅持價值

▲民進黨台北市長參選人陳時中日前喊「領養代替購買」，遭業者嗆聲。對此，立委管碧玲讚他堅持價值。（圖／陳時中辦公室提供）
▲民進黨台北市長參選人陳時中日前喊「領養代替購買」，遭業者嗆聲。對此，立委管碧玲讚他堅持價值。（圖／陳時中辦公室提供）

記者鄭宏斌／台北報導

2022-10-20 23:47:36

民進黨台北市長參選人陳時中19日出席寵物商業同業公會會員大會時喊出「領養代替購買」，遭業者嗆聲。對此，民進黨立委管碧玲說，陳時中是一個真誠實在、堅持價值、要和人民分享價值、一起成長的候選人。「寵物產業是愛的產業，我相信業者會了解、會支持」。

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管碧玲說，陳時中的兒子陳彥安認養了「岩八」，今年3歲，剛剛過完生日。陳時中在寵物公會說出「以認養代替購買」的時候，很多人欽佩他的堅持和勇氣。訕笑他的人大錯特錯了，完全不了解陳時中的格局。陳時中認為價值就是價值，不能因地制宜而搖擺，他主張：以認養代替購買、要購買要買合法的、要終養不棄養、會讓寵物產業變成蓬勃的產業。

管碧玲指出，如果寵物活體買賣業者了解陳時中的全盤主張，她相信會支持陳時中。寵物業者是對寵物有愛的社群，因為愛，認養必須被鼓勵，可以共榮，也應該共榮。

管碧玲表示，陳時中的寵物政策，建立長照制度，落實終養不棄養；培養寵物小達人，從小培養對動物的愛與共榮。這些都有助於「ㄧ體健康」城市的建立，也連帶帶動產業的發展。

管碧玲說，選民應該這樣看，陳時中是一個真誠實在，堅持價值，要和人民分享價值，一起成長的候選人。

管碧玲還說，陳時中參加AAMA舉辦的「和未來市長聊聊天」的活動，主持人問，過去經驗中，最熟悉或常用的3個創新品牌？陳時中回答：「新創我比較不熟悉，但是過去我接觸過 IT 平台、細胞平台、精準檢測，也參與其中。我們的做法是先把平台和辦法建立出來，成熟後再賣給育成或其他單位運作。我認為應該替新創建立平台、建立辦法。」

管碧玲說，現場的成員蔡宏事後在臉書評比，這題沒有給陳時中得分，蔡宏說：「AMAA 輔導破百個團隊，陳的團隊接了這場活動居然沒有準備個幾個新創團隊的資料。蔣和黃各得一分。」

對此，管碧玲表示，作為幕僚，他們有準備，她在蔡宏的臉書留言表示：「謝謝您，容我說明：我們替阿中準備了。阿中也仔細了解好幾個知名、成熟的個案。但是，他認為，過去他確實不熟悉，題目是問候選人熟悉使用過的品牌，他覺得不能說謊，我們也很支持他說實話！」這個留言，當天的主持人林大涵和蔡宏都有按讚。

管碧玲指出，陳時中「明機巧而不用機巧」，不計算成敗而搖擺，選民應該要這樣看，才看得到真實的陳時中，看得到真實的候選人，才能做真實的選擇。「阿中的美德和格局值得珍惜！」

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