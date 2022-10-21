2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

巷仔內／「黑白配」各取所需？柯文哲、鍾東錦算盤打得精

▲台北市長柯文哲與苗栗縣議會議長鍾東錦，20日於台北市政府的會面，因為九合一大選將近的緣故，格外受到外界關注。（圖／記者丁上程攝，2022.10.20）
▲台北市長柯文哲與苗栗縣議會議長鍾東錦，20日於台北市政府的會面，因為九合一大選將近的緣故，格外受到外界關注。（圖／記者丁上程攝，2022.10.20）

記者丁上程／特稿

2022-10-21 08:28:44

以無黨籍身份角逐苗栗縣長的苗栗縣議會議長鍾東錦，20日以市政考察為由，北上到台北市政府參觀大數據中心，並與市長柯文哲會面。雖然地方縣市議會率團到外縣市參訪非常稀鬆平常，不過敏感的是「時間點」，距離2022選舉投票日僅剩下約莫一個多月，此時鍾東錦仍以議長身份造訪台北，恐怕不僅僅是「市政考察」這麼簡單而已。

我是廣告 請繼續往下閱讀
時間拉回一個月前的九月上旬，身兼民眾黨主席的柯文哲南下到苗栗，參與黨籍議員參選人服務處的揭牌儀式，而該名參選人並非現任議員，也非重量級的地方人士，不過卻吸引鍾東錦以及國民黨苗栗縣長參選人謝福弘都到場，而原因就是為了「跟柯文哲搏感情」，其中鍾東錦的動作又最為積極。除了這次同框外，更在登記參選當天「巧遇」陪同民眾黨參選人登記的柯爸柯媽，現場高喊「藍白合作」。

▲台灣民眾黨主席柯文哲11日前往苗栗參與黨籍議員服務處的揭牌儀式，而國民黨籍苗栗縣長參選人謝福弘（右一）以及無黨籍參選人鍾東錦（左二）也都現身參與儀式。（圖／讀者提供）
▲台灣民眾黨主席柯文哲11日前往苗栗參與黨籍議員服務處的揭牌儀式，而國民黨籍苗栗縣長參選人謝福弘（右一）以及無黨籍參選人鍾東錦（左二）也都現身參與儀式。（圖／讀者提供）
積極拉攏並拓展與民眾黨的合作空間，鍾東錦要的就是民眾黨在苗栗約11%的支持度。11%的支持度相較於國民黨於苗栗縣高達44%的支持度，可以說是可有可無；但在國民黨分裂、民進黨打算作收漁翁之利的當下，鍾東錦與民進黨參選人徐定禎的差距已經接近誤差範圍，在謝福弘瓜分藍營選票的情況下，此時的11％支持度儼然成為極重要的關鍵少數。

對於鍾東錦來說，他看的是2022年的苗栗縣長；而對於柯文哲來說，他看的是2024年總統大選。

柯文哲會表態偏向鍾東錦，除了民眾黨未提出首長參選人，而支持民進黨以外的人選外，也看準鍾東錦暫居第一的支持度。無論最終是鍾東錦或是徐定禎當選，選後受傷最深的肯定是國民黨中央與黨主席朱立倫，藍營支持者分裂也是可以預見的未來。此時表態支持鍾東錦，無論最後鍾有無勝選，都算是賣了他一個人情，對於柯文哲在2024年挑戰總統大位時，爭取苗栗選民的支持也是相當重要的一環。

但事情是否真的如此簡單且肯定？鍾東錦在被記者問到是否會加入柯文哲帶領的民眾黨時，仍舊相當堅決表示「沒有加入民眾黨的問題」，現階段首要目標仍是國民黨籍的資格官司，自己仍是國民黨員。無論是為了在現階段拉攏藍營的支持者，還是真的仍舊偏向國民黨，都代表著短期之內鍾東錦仍是「國民黨的人」，而非「柯文哲的人」。

就算退百步來說，鍾東錦的黨籍官司打輸了，但只要能夠順利當選苗栗縣長，仍舊有可能被國民黨迎回黨內，屆時國民黨提出自己的總統候選人，鍾東錦也不可能表態支持柯文哲；而若徐定禎當選苗栗縣長，鍾東錦的支持力道恐怕又會更加薄弱，對於柯文哲來說是否能形成助力恐怕又更加難說了。

現在看來，鍾東錦與柯文哲兩人的算盤都打得相當精細。賭博術語來說，鍾東錦押注的是一個賠率極低的賭局，但因為勝率相對較高，因此下了大量的籌碼；而柯文哲則是選擇了賠率相當高的選項，不過因為勝率較低，押注的籌碼也相對較少。短期來看鍾東錦可以說是佔盡便宜，柯文哲則是在追求一個不確定的未來，不過不到11月26日開票結果出爐，沒有人會知道誰是贏家，「有可能投注少的人輸得不痛不癢，也有可能以為自己必勝而散盡家財的人，最終輸得脫褲。」

與鍾東錦成「黑白配」？柯文哲：有看到民進黨群組說要打

外界稱有黑道背景　鍾東錦：我心地善良、聽起來很不舒服

柯文哲與鍾東錦同框影響北市選情？黃珊珊：單純市政交流

柯文哲合體鍾東錦　民進黨：黃珊珊、高虹安認同嗎？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀