巷仔內／「黑白配」各取所需？柯文哲、鍾東錦算盤打得精

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積極拉攏並拓展與民眾黨的合作空間，鍾東錦要的就是民眾黨在苗栗約11%的支持度。11%的支持度相較於國民黨於苗栗縣高達44%的支持度，可以說是可有可無；但在國民黨分裂、民進黨打算作收漁翁之利的當下，鍾東錦與民進黨參選人徐定禎的差距已經接近誤差範圍，在謝福弘瓜分藍營選票的情況下，此時的11％支持度儼然成為極重要的關鍵少數。
對於鍾東錦來說，他看的是2022年的苗栗縣長；而對於柯文哲來說，他看的是2024年總統大選。
柯文哲會表態偏向鍾東錦，除了民眾黨未提出首長參選人，而支持民進黨以外的人選外，也看準鍾東錦暫居第一的支持度。無論最終是鍾東錦或是徐定禎當選，選後受傷最深的肯定是國民黨中央與黨主席朱立倫，藍營支持者分裂也是可以預見的未來。此時表態支持鍾東錦，無論最後鍾有無勝選，都算是賣了他一個人情，對於柯文哲在2024年挑戰總統大位時，爭取苗栗選民的支持也是相當重要的一環。
但事情是否真的如此簡單且肯定？鍾東錦在被記者問到是否會加入柯文哲帶領的民眾黨時，仍舊相當堅決表示「沒有加入民眾黨的問題」，現階段首要目標仍是國民黨籍的資格官司，自己仍是國民黨員。無論是為了在現階段拉攏藍營的支持者，還是真的仍舊偏向國民黨，都代表著短期之內鍾東錦仍是「國民黨的人」，而非「柯文哲的人」。
就算退百步來說，鍾東錦的黨籍官司打輸了，但只要能夠順利當選苗栗縣長，仍舊有可能被國民黨迎回黨內，屆時國民黨提出自己的總統候選人，鍾東錦也不可能表態支持柯文哲；而若徐定禎當選苗栗縣長，鍾東錦的支持力道恐怕又會更加薄弱，對於柯文哲來說是否能形成助力恐怕又更加難說了。
現在看來，鍾東錦與柯文哲兩人的算盤都打得相當精細。賭博術語來說，鍾東錦押注的是一個賠率極低的賭局，但因為勝率相對較高，因此下了大量的籌碼；而柯文哲則是選擇了賠率相當高的選項，不過因為勝率較低，押注的籌碼也相對較少。短期來看鍾東錦可以說是佔盡便宜，柯文哲則是在追求一個不確定的未來，不過不到11月26日開票結果出爐，沒有人會知道誰是贏家，「有可能投注少的人輸得不痛不癢，也有可能以為自己必勝而散盡家財的人，最終輸得脫褲。」