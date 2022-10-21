中職／陳文杰不靠帥臉用成績站穩先發　冠軍金手套全都要

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本季陳文杰的打擊表現，幾乎都寫下個人新猷，尤其打點數61分在全隊僅次於陳子豪，更誇張的是，本季目前為止已經比去年賽季多打了近100打數，被三振數卻只比去年賽季多「兩次」，談到本季打擊策略的改變，他表示今年會研究不同的投手，並用不同的打擊策略來對付，有稍微縮短自己的揮棒軌跡。
陳文杰談到，本季整體打擊的進步，有很大一部分是收到日籍打擊教練平野恵一的提點，讓他認知到棒球是個「失敗率高」的運動，不能總是拿同一套方式來應對所有投手，讓他站上打擊區時想法更加靈活。
下半季常常開始擔任中心棒次，陳文杰坦言「會有壓力」，但是自己慢慢打出自信，讓他開始漸漸以平常心看待「打第幾棒」這件事，站上打擊區時會「忘記」自己是擔任第幾棒，只想著專心對付投手，不再那麼執著棒次，把幫助球隊放在第一優先。
對於本季打點數「飆高」，陳文杰認為「經驗」是最主要的原因，前幾年慢慢累積的打擊機會讓他吸收很多，許多攸關球隊勝負的關鍵時刻，卻沒能做出貢獻的失敗經驗，化成他進步的養分，所以今年再次遇到壘上有人的重要時刻，內心就會有「準備好了」的感覺，對球場上的狀況也更能應對。
兄弟陣中許多年輕外野手，包含宋晟睿、岳政華等20歲出頭的球員都慢慢「冒出頭」，才剛過25歲生日的陳文杰，並不認為學弟一起競爭是壞事，他表示「看到別人進步，自己就會不想輸」，會開始有激勵自己的決心讓自己變的更好，成為球隊的良性競爭。
前有詹子賢、林書逸等學長，後有宋晟睿、岳政華等學弟，都是相當優秀的外野手，也都能為球隊做出貢獻，在下半季球隊多達6名外野手的情況下，陳文杰覺得上場機會就得取決於當下的「狀況穩定性」，能在比賽的時候發揮「穩定」的表現是非常重要的。
在守備上，身為外野手的陳文杰三個外野位置都能守，並且也相當得心應手，他表示前幾年在二軍的時候，教練就有要求他把外野三個位置的守備都練好，他也因此下過苦心了解三個外野位置的守備差別，並且苦練，讓他現在不管守哪個外野位置都能夠處之泰然。
提到守備，陳文杰表示剛開季時對自己的期許就是「守備要穩定」，並在守備上下了許多苦功，還會跟守備能力相當優異的兩位學弟宋晟睿、岳政華請教，除了要幫助球隊之外也為自己立下一個目標，希望能奪下「外野金手套」，想得到大家對他在守備上的肯定，而今年進步許多的進攻端，陳文杰則是一步一步慢慢來，不希望好高騖遠，打亂自己的狀態。
除了球場上的表現外，不時「小露一手」吉他才華的陳文杰，有時不如意時還是會拿起吉他紓解壓力，他認為每個人都有不同的「放鬆方式」，彈吉他也是他平時的興趣、休閒娛樂，坦言「這已經是習慣了」。
長相俊俏的陳文杰，剛進兄弟時就擔任2019年年度歌曲「拿下這一場」的MV男主角，現在加上球場上的好表現，讓他更是成為隊內的當紅炸子雞，是否還想再成為一次「MV男主角」？陳文杰表示，目前最重要的是在今年剩下的比賽拿出穩定的表現，幫助球隊拿下冠軍，之後的事情再「交給上帝安排」。