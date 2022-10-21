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幸災樂禍！特拉斯閃辭成最短命英相　俄羅斯：歡迎離任

▲英國首相特拉斯上任僅1個多月就宣布請辭。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國首相特拉斯上任僅1個多月就宣布請辭。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-10-21 06:47:22

剛上任不久的英國首相特拉斯（Liz Truss），在英國時間20日下午1點35分宣布請辭，結束僅44天任期，成為英國300年來最短命首相。消息一出，國際社會紛紛給予回應，美國強調英美友好關係不變，俄羅斯則是「樂見其成」，諷刺特拉斯是「災難性文盲」。

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根據《天空新聞》（Sky News）報導，在特拉斯辭職一事傳出後，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）隨即發表聲明，聲稱英國從未見過這樣失禮丟臉的首相，對特拉斯的離任表示歡迎。

報導指出，英俄關係近年持續惡化，特拉斯曾於今年2月俄羅斯入侵烏克蘭前，以英國外相的身份，訪問俄羅斯首都莫斯科，與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會晤，雙方會談並不算順利，拉夫羅夫事後甚至將其形容為是「聾啞人之間的對話」。

特拉斯在與拉夫羅夫的會面中，還疑似將俄羅斯的2個地區與烏克蘭搞混，引發俄羅斯外交界的嘲諷，相關的梗還在俄羅斯國家電視台的脫口秀節目中出現。

對於特拉斯辭職，俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）也在推特上打下：「再見，再見@trussliz，恭喜萵苣」，以萵苣梗來諷刺特拉斯上架的生命期甚至撐得比萵苣還短。

相較於俄羅斯極盡嘲諷之能事，其它盟友如法國、美國等，則陸續表態，希望在戰爭和能源危機持續緊張的背景下，英國能盡快走上政治穩定的道路，也會與英國保持密切合作，共同應對全球挑戰。

愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）也表示，英國必須盡快任命1位新首相，以確保政治和經濟穩定，特別是在歐洲面臨重大地緣政治風險的時刻。

其它國家的媒體，包含澳洲、荷蘭、印度在內，也接連對特拉斯下台一事發表評論，有人認為這象徵著特拉斯政府承諾失敗、希望破滅，恐怕會加劇當前的經濟危機；也有人分析英國將迎來轉折點。

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