台股早盤開低走高至盤下　觀光、航空股表現亮眼

美股昨（20）日跌多漲少，台北股市今（21）日開低，早盤最低跌78點，來到12866點，但隨後拉抬到盤下12941點的位置。權值股台積電早盤最低跌3.5元，來到394元，但隨後拉抬到397元附近。其他，聯發科、鴻海、聯電都有漲幅。而今日盤面焦點為觀光與航空股，老爺知漲逾5%，長榮航、華航分別漲2%與1%多。
美股道瓊指數20日下跌90.22點，或0.3%，收30333.59點；那斯達克指數下跌65.66點，或0.61%，收10614.84點；標普500指數下跌29.38點，或0.8%，收3665.78點；費城半導體指數上漲15.5點，或0.69%，收2253.2點。
台北股市今日開低走高，早盤最低來到12866點，但隨後拉抬到盤下的位置。晶圓代工龍頭、權值股台積電早盤最低跌3.5元，來到394元，但隨後拉抬到397元附近。同樣為晶圓代工的聯電漲0.6%，來到39.7元附近。世界先進漲3.6%、力積電漲0.6%。
其他重要電子股，如聯發科漲0.7%，來到576元。鴻海也小漲來到盤上。金融股部分，國泰金啟動史上最大，將辦理上限15億股的現金增資，今日股價卻跌逾2%。而今日觀光與航空股表現亮眼，老爺知漲逾5%，山富、亞都、易飛網、海灣漲2到3%，長榮航、華航分別漲2%與1%多。