高市年曆美好「食」刻出爐 陳其邁：高雄魅力不僅於此
高雄市2023手繪年曆出爐，以高雄各角落的物產和店家為主，象徵一年中每個日子，每一刻都是好「食」刻！10月26日起於高雄市政府四維行政中心、鳳山行政中心及38區公所同步發送。市長陳其邁表示，2023高雄市年曆一張卻包羅萬象，由遠至近展現高雄重大市政建設、文化圖像以及物產美食。他也預告，高雄的魅力，不只是用一張年曆來呈現，請市民朋友拭目以待。
陳其邁表示，吃喝飲食看似日常，背後其實蘊含城市深厚的文化與歷史脈絡，如同榮登米其林必比登的店家，及「台灣設計設計台灣」與排骨飯、餅店、計程車等名店合作，市民的打拚與設計創意落地生根，成為城市文化和共同情感的一部分。他預告，高雄的魅力，不只是用一張年曆來呈現，請市民朋友拭目以待。
2023高雄市年曆將燕巢芭樂、那瑪夏青梅、甲仙芋頭、宋江陣等高雄特產及文化，集中成類似美食街的招牌形式，由近至遠從前景吃美食的民眾，中間到後方高雄各景點如衛武營、高雄流行音樂中心、港埠旅運中心等，都能一覽無遺，更描繪出高雄文化的層次感，宛如美食在舌尖一樣，前、中、後段都令人回味無窮。
高雄美食選擇多，囊括山珍海味，2022台灣設計展現正於高雄港設計中島展出，到高雄旅遊，走訪知名餐飲店家以及羊肉爐、香蕉、芭樂的故鄉高雄，絕對是旅遊和饕客的首選。高雄市年曆將一整年的日子，搭配上高雄生猛又澎派的滋味，希望能與市民和遊客，一起共度2023好「食」光。
高市府也提醒市民，高雄市2023年曆，10月26日上午9時起於高雄市政府四維行政中心、鳳山行政中心及38區公所同步發送，送完為止。市府也將年曆電子檔置於市府官網及新聞局網站供下載。