運用科技消滅C肝 　健保署獲資誠永續影響力銅獎

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健保署說明，為配合2025年消除C型肝炎政策，運用數位科技建置健保醫療資訊雲端查詢系統，在系統內新增「B、C肝炎專區」，彙整C型肝炎病患跨院所的就醫、用藥及檢驗檢查資料，讓醫師能快速、有效掌握C型肝炎病患治療狀況，使C型肝炎治療不中斷。
根據健保署統計，醫療院所利用健保雲端查詢系統的比率高達97%，平均每月有3.5千萬的查詢人次。截至今年8月，有1.3萬醫事人員使用新設置「B、C肝炎專區」，總查詢次數為167萬人次。
健保署也將C型肝炎全口服新藥納入給付，並逐步放寬用藥條件，截至7月底，參與口服新藥院所達1083家，已完成22萬人治療，成功治療比例高達98.4%。因應近2年新冠疫情影響民眾就醫，健保署也推出虛擬健保卡，讓不便親自就醫的民眾可以獲得必要醫療服務，民眾亦可透過健康存摺APP做自我健康管理。
健保署長李伯璋表示，消除C型肝炎政策，響應聯合國「健康與福祉」、「減少不平等」及「發展多元夥伴關係」永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），結合數位科技及新醫療科技，成功控制C型肝炎，期望台灣經驗提供世界參考，未來健保署將善用醫療資源，邁向永續經營，全心守護2300萬國民的健康。