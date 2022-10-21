2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

運用科技消滅C肝 　健保署獲資誠永續影響力銅獎

▲健保署醫審及藥材組長黃育文代表領獎，並與主辦單位及其他獲獎單位合影。（圖／健保署提供）
▲健保署醫審及藥材組長黃育文代表領獎，並與主辦單位及其他獲獎單位合影。（圖／健保署提供）

記者許若茵／台北報導

2022-10-21 09:40:50

台灣C型肝炎盛行率約2至4%，高於東亞鄰近國家，決心要於2025年消除C型肝炎。衛福部健保署今年也以「科技消除C肝 健保永續臺灣」專案影片，展現健保運用數位科技建置健保醫療資訊雲端查詢系統，支持C型肝炎新藥全面給付等，榮獲「2022第六屆資誠永續影響力獎–社會創新組銅獎」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「資誠永續影響力獎」，以「善用故事力，創造影響力」為核心理念，透過影片展現解決永續議題、帶來改變、產生社會正面影響力，並呼應全球永續發展目標。主辦單位表示，健保署自政府、社會企業等共20組參與單位中脫穎而出，更連續兩年獲獎，十足肯定健保署運用雲端數位科技消除C型肝炎的成效卓越。

健保署說明，為配合2025年消除C型肝炎政策，運用數位科技建置健保醫療資訊雲端查詢系統，在系統內新增「B、C肝炎專區」，彙整C型肝炎病患跨院所的就醫、用藥及檢驗檢查資料，讓醫師能快速、有效掌握C型肝炎病患治療狀況，使C型肝炎治療不中斷。

根據健保署統計，醫療院所利用健保雲端查詢系統的比率高達97%，平均每月有3.5千萬的查詢人次。截至今年8月，有1.3萬醫事人員使用新設置「B、C肝炎專區」，總查詢次數為167萬人次。

健保署也將C型肝炎全口服新藥納入給付，並逐步放寬用藥條件，截至7月底，參與口服新藥院所達1083家，已完成22萬人治療，成功治療比例高達98.4%。因應近2年新冠疫情影響民眾就醫，健保署也推出虛擬健保卡，讓不便親自就醫的民眾可以獲得必要醫療服務，民眾亦可透過健康存摺APP做自我健康管理。

健保署長李伯璋表示，消除C型肝炎政策，響應聯合國「健康與福祉」、「減少不平等」及「發展多元夥伴關係」永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），結合數位科技及新醫療科技，成功控制C型肝炎，期望台灣經驗提供世界參考，未來健保署將善用醫療資源，邁向永續經營，全心守護2300萬國民的健康。

抽中12號！陳時中開心高喊：台北12區、全挺陳時中

台股早盤開低走高至盤下　觀光、航空股表現亮眼

快訊／台中市長抽籤蔡其昌2號、盧秀燕3號　籤王是素人

快訊／台北市長抽號次　蔣萬安6、黃珊珊8、陳時中12

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀