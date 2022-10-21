再批高端亂搞！蔣萬安抽中6號　高喊66大順、台北出運

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媒體關注，前副市長鄧家基昨日表示力挺蔣萬安，無黨籍市長參選人黃珊珊遭拔樁，蔣萬安說，鄧家基是他尊敬的前輩，他會好好努力，不會辜負鄧的期待。
至於高端EUA面臨可能被廢止的狀況，蔣萬安說，政府採購高端就是亂搞兩字，蘇貞昌說疫苗是戰略物資，哪一個國家可以允許這種物資品質不好？高端EUA通過已經一年，現在才放話說品質不好，還繼續施打到民眾身上，令人無法接受。
有關陳時中聲量高，蔣萬安說，聲量調查作為參考就好，北市民希望的市長是最大公約數，而陳時中的正負聲量這麼高，北市未來對立更嚴重，很難達到和解。
媒體詢問，是否因為找不到競總才改為市民基地，蔣萬安說，12區都有後援會，按照這樣的規劃，30日舉行市民集結大會，以及市民基地，拼搏到最後一刻。
蔣萬安明日將為議員陳錦祥站台，被問及是否會與前高雄市長韓國瑜同台，蔣萬安說，明日很多議員成立競總，會積極參與，活動上會跟誰同台都非常高興。
近日傳「棄陳保黃」，蔣萬安說，這是綠白之間的算計跟考量，就是希望支持者堅定支持蔣萬安。
至於確診者無法投票，蔣萬安說，投票是基本權利不容剝奪，現在政策方向都是朝開放，政院跟中選會應提出相關配套。