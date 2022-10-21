2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

再批高端亂搞！蔣萬安抽中6號　高喊66大順、台北出運

▲蔣萬安抽中6號。（圖／記者林調遜攝，2022.10.21）
▲蔣萬安抽中6號。（圖／記者林調遜攝，2022.10.21）

記者余祥／台北報導

2022-10-21 09:52:08

國民黨台北市長候選人蔣萬安今（21）日赴選委會抽籤抽到6號，現場高喊「66大順，台北出運！」蔣萬安說，請大家堅定支持他，過去走遍每個行政區，他緊握的每雙手、每句期許，都讓他更了解北市民的心聲，讓他有更清晰對於北市擘劃藍圖，但這些他無法一人完成，要靠所有議員與市民一起完成，選戰倒數一個月，大家要團結贏得勝選。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔣萬安今日抽號次，除由所有黨籍議員陪同，現場也有很多支持者，約有百名人員到場力挺，陣仗龐大，不過，也有路過民眾鬧場喊「郭萬安加油！」後來被工作人員勸離。

媒體關注，前副市長鄧家基昨日表示力挺蔣萬安，無黨籍市長參選人黃珊珊遭拔樁，蔣萬安說，鄧家基是他尊敬的前輩，他會好好努力，不會辜負鄧的期待。

至於高端EUA面臨可能被廢止的狀況，蔣萬安說，政府採購高端就是亂搞兩字，蘇貞昌說疫苗是戰略物資，哪一個國家可以允許這種物資品質不好？高端EUA通過已經一年，現在才放話說品質不好，還繼續施打到民眾身上，令人無法接受。

有關陳時中聲量高，蔣萬安說，聲量調查作為參考就好，北市民希望的市長是最大公約數，而陳時中的正負聲量這麼高，北市未來對立更嚴重，很難達到和解。

媒體詢問，是否因為找不到競總才改為市民基地，蔣萬安說，12區都有後援會，按照這樣的規劃，30日舉行市民集結大會，以及市民基地，拼搏到最後一刻。

蔣萬安明日將為議員陳錦祥站台，被問及是否會與前高雄市長韓國瑜同台，蔣萬安說，明日很多議員成立競總，會積極參與，活動上會跟誰同台都非常高興。

近日傳「棄陳保黃」，蔣萬安說，這是綠白之間的算計跟考量，就是希望支持者堅定支持蔣萬安。

至於確診者無法投票，蔣萬安說，投票是基本權利不容剝奪，現在政策方向都是朝開放，政院跟中選會應提出相關配套。

快訊／台北市長抽號次　蔣萬安6、黃珊珊8、陳時中12

抽中12號！陳時中開心高喊：台北12區、全挺陳時中

蔣萬安提文化政見　預算4年增4%、舉辦國際潮流音樂節

萬華青山宮槍擊案　蔣萬安：若當選市長一定強力執法

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀