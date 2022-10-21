缺乏城市主體性 林佳龍：新北市需要有規劃能力的領導者
「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」今（21）日釋出最新一集，由主持人謝子涵等人專訪新北市長候選人林佳龍，林佳龍曾任台中市長、交通部長，此次競選提出「新北大翻新」的治理願景，他指出，城市治理的起點是要透過空間、建築、交通去形塑城市本身的特色，過去12年新北市的預算隨著升格直轄市後持續增加，但市政規劃仍停留在台北市的衛星城市，不只缺乏城市的主體性外，也是六都競爭力的最後一名，新北市必須要有能提出城市願景、規劃能力的領導者，才能打造新北成為有特色的國際城市。
出身裁縫師家庭，林佳龍表示，自己從小看著父親為客人丈量西裝，城市治理同樣也是為城市量身定做合適的衣裳，最終目的，是要讓每一個人能自在、舒適；他認為，城市跟人一樣，透過空間、建築、交通去形塑城市本身的特色，才能讓城市成為獨一無二的存在，「這才是城市治理的根本與起點」。
林佳龍認為，新北市的人口最多、土地也最大，還有豐富的產業，可以扮演帶動首都圈1000萬人口，連結桃園、台北的軸承，但現階段仍有很多基礎設施沒有到位。林佳龍表示，過去12年新北市的預算隨著升格直轄市後持續增加，但市政規劃仍停留在台北市的衛星城市，除了缺乏城市的主體性外，在很多的城市發展指標都落後，也是六都競爭力的最後一名，必須要有能提出城市願景、規劃能力的領導者，才能打造新北成為有特色的國際城市。
日前有媒體報導，林佳龍和知名作家吳淡如曾是台大同學，還在英文課上，發起「校園革命」，林佳龍則說明，當時民主運動在校園萌芽，他參與各種校園的體制改革行動，時常扮演領頭羊的角色，林佳龍透露，其實大學不愛上課，不過同學需要他挺身而出的時候，都會義不容辭的站出來「挑戰老師」，林佳龍笑稱自己是「會造反的好學生」。