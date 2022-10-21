大杯拿鐵33元！開放寄杯、冷熱互換：重點「無兌換期限」
咖啡控補充APP庫存杯數的時候又到了！全家今（21）日起限時五六日三天，在門市推出大杯經典拿鐵、濃靜岡抹茶拿鐵2杯65元優惠，若以原價55元來算，平均單杯33元、約是5.9折，已經是很可以入手的折扣幅度，重點是本周特別開放大杯拿鐵可存到APP寄杯，冷熱皆可互換，而且沒有兌換期限，一人最多可買10杯。7-11則在APP推出咖啡搭配御飯糰的組合價，大杯美式加御飯糰平均55元、大杯拿鐵加御飯糰平均63元，等於是原價7.1折。
每天必來一杯咖啡的上班族及學生，只要看到咖啡庫存杯數快歸零就有點慌，畢竟用原價喝超商咖啡實在有點盤。但若失手買太多，又得急著在期限內換完，若是沒喝完，以原價計費退款更虧。全家今（21）日起至10月23日限時三天，到門市櫃台買大杯經典拿鐵（55元）、濃靜岡抹茶拿鐵（55元），皆享同品項2杯65元，平均單杯33元是5.9折，對超商咖啡來說，已是除了買一送一之外，最具誠意的折扣幅度，且本周再度開放可存入APP寄杯，不怕弄丟門市寄杯的單據，而且可以冷熱互換，在近期忽冷忽熱的天氣裡很受用。
必須開囤的最大誘因還是「無兌換期限」，一人最多可買10杯，存入APP後想喝多久就喝多久。不像有期限的咖啡，若是逾期沒喝完，是用「原價」計算已喝掉幾杯，才退還扣除後剩餘的錢，相當不划算，也因此「無期限」促銷咖啡被網友視為稀世珍寶。這是全家第二次開放大杯拿鐵「無期限」線上寄杯，必須到門市櫃台購買，告知店員要買大杯拿鐵2杯65元，並出示APP會員條碼就能將10杯全數存到線上寄杯，至於濃靜岡抹茶拿鐵是屬於季節性商品，因此無法線上寄杯。
若是早餐標配習慣喝咖啡配飯糰，7-ELEVEN即日起至10月26日期間，在APP行動隨時取推出「好食好喝」主題活動，指定CITY飲品搭配御飯糰可享組合價，包括大杯美式搭御飯糰平均55元、大杯拿鐵搭御飯糰平均63元、大杯紅茶配御飯糰平均49元，約是原價7.1折。