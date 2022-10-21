林佳龍：侯友宜能力、專業有限 再做下去對大家都不好
「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」今（21）日釋出最新一集，由主持人謝子涵等人專訪新北市長候選人林佳龍，林佳龍曾任台中市長、交通部長，此次競選提出「新北大翻新」的治理願景，他認為，侯友宜的專業並不在城市治理，對於新北也缺乏遠景，六都競爭力新北市向來敬陪末座，侯友宜的能力有限，繼續做下去，對大家都不好。
林佳龍此次參選新北市長，談到力拚連任、備受爭議的現任市長侯友宜，林佳龍表示，侯友宜的能力不足，導致新北市在持續走下坡，甚至計畫投身2024總統大選，心不在新北市長的位子上，他認為，侯友宜對城市的發展沒有通盤改造的計畫，也缺乏對治理城市的專業，城市的進步是一場接力賽，希望侯友宜能「放手」，另闢生涯規劃，讓新北有機會大翻新。
林佳龍表示，侯友宜遇到很多爭議，只會回「好好做事」，不願意好好溝通，而侯處理事情的方式仍然威權，恩恩案至今沒有正面回應，三重市民被警察毆打，也不見侯友宜談及此事；林佳龍質疑，新北市應該要成為市民安心居住的家，對生命不尊重的執政者，在做重大決策的時候，又會站在哪一邊？
林佳龍表示，自己有足夠的歷練和治理經驗，戰場在哪裡，戰士就在那裡，這次選新北，就是為了讓新北市更好。林佳龍也提醒，全世界都在看今年地方選舉，台灣從威權轉移民主，這是全世界支持台灣的關鍵，每一個人都應該要正視今年的地方選舉。