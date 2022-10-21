「十年磨一劍」力拼關鍵一席 黃彥毓17搶8抽中10號籤
高雄市選舉委員會今(21)日進行市長、市議員候選人號次抽籤。爭取連任的高雄市長陳其邁，抽中4號，高喊再拚4年，高雄起飛！其中，高雄第十選區(前鎮、小港區)市議員共計有17人登記參選，應選出8席議員。候選人黃彥毓抽中10號，並以「10年磨一劍，票投黃彥毓」增加選民印象，呼籲鄉親最後關鍵時刻，集中選票讓黃彥毓可以進入議會為市民發聲。
黃彥毓表示，前鎮小港區競爭激烈，面對老將新人17搶8，彥毓雖備感壓力，但在高雄深耕十幾年，對高雄地方發展、建設需求及局處間運作協調十分熟悉，未來進入議會後絕對能夠立即上手，和市長陳其邁、立委賴瑞隆中央地方聯手打拼，加速高雄前鎮、小港建設發展。
曾在高雄市政府水利、經發、工務、客委會等局處歷練的黃彥毓幾乎參與高雄城市轉型的歷程。2016年也扛起世代責任，接下民進黨高雄市黨部主委，整合黨內戰力、培育民進黨在地新血，並讓民進黨高雄執政成績獲得更多口碑及支持。2018年進入中央經濟部服務，也參與口罩國家隊、能源轉型政策議題，並從中協助高雄許多經濟產業建設發展。黃彥毓強調，擁有最完整中央地方治理經驗的議員候選人，未來站在為民服務的第一線，將不忘初衷，將所學歷練奉獻給栽培彥毓的高雄。
黃彥毓表示，會全力以赴為民進黨在前鎮小港區拿下一席成功進入議會，當選後沒有蜜月期，會用過去累積的功夫，延續林宛蓉議員、郭玟成前立委服務精神來為前鎮小港打拼。距離投票倒數36天，黃彥毓也期許懇請鄉親給一個有豐富行政經驗的新人一個機會，他不會讓鄉親漏氣！11/26全力支持市長4號陳其邁、議員10號黃彥毓，讓議會能夠過半，與陳其邁市長一起拚未來的四年！