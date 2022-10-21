基隆市長選舉號次出爐 謝國樑1號蔡適應3號

基隆市選舉委員會今（21）日舉辦市長、議員選舉候選人姓名號次抽籤作業，民進黨基隆市長候選人蔡適應在基隆市長林右昌陪同下，抽到3號，支持者大聲喊出「3號、3號、基隆尚好！」；國民黨基隆市長候選人謝國樑則是步行遊到基隆市選委會，抽到1號，象徵謝國樑一定贏，象徵選戰正式鳴槍起跑。
謝國樑表示，這段日子一直在思考，如何為基隆的鄉親朋友多做一些事情，提出「就業」，就是要替基隆的孩子們找工作，這是過去基隆沒有做到的、提出「醫療」，是遠見雜誌民調認為基隆最需要的、提出「教育」也是要讓我們的孩子，能安心的在基隆唸書；強調未來將持續的宣講，並回顧我們的政見，讓大家了解我們是第一個推出許多讓民眾有感、可以改變基隆的、能夠創造更多就業的團隊，請大家相信最後一定會勝利。
謝國樑隨後也站上宣傳戰車，並高喊「謝國樑一定贏」，並幫周圍同黨籍議員拉抬聲勢，展現基隆大團結。謝國樑表示，抽完籤就是選戰的最後階段，看到這麼多朋友的支持，非常有信心，一定會贏得年底的這場選戰！只要團結一致，就必定能贏得勝選。讓我們一起努力前行，一起改變基隆，一起讓基隆更好。
蔡適應表示，基隆過去八年的城市建設，所有基隆人都看在眼裡，所以林市長才有八成多的滿意度，自己才有公督盟評鑑第一名立委、優秀立委的成績，感謝每位基隆鄉親的支持，基隆人不走回頭路，為了讓基隆延續進步和光榮，會全力以赴、讓基隆市持續發展。
蔡適應進一步提到，自己不只會讓國際郵輪母港再次回到基隆，也要透過市港再生標竿計畫2.0、大基隆歷史場景2.0計畫，基隆捷運的TOD導向開發計畫、基北通勤月票、城際快捷公車、台鐵月票搭乘市公車免費等政見，讓基隆的城市空間和交通建設持續邁進，懇請11月26日支持3號蔡適應，接棒基隆、延續光榮。