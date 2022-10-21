大亞博曜電力與台達電 簽訂綠電轉供契約、打造零碳未來
全球產業面臨淨零排放挑戰，能源轉型刻不容緩！國際能源署（IEA）分析要達成2050年淨零排放目標，關鍵在能源生產、運輸和使用方式需進行全面調整。能源串接領導品牌大亞集團深耕再生能源領域，集團旗下子公司博曜電力今年（10/1）和全球電源與散熱管理解決方案領導廠商台達電簽訂綠電轉供契約，以太陽能發電設施為台達電轉供再生電力，預估年發電量達3600萬度，積極協助台達電推動於2030年達成RE100目標，為永續發展共創未來。
順應全球能源轉型，經濟部同步發布能源發展綱領指示，台灣將積極增加資源投入推動降低高碳排能源占比，達到2050年再生能源發電佔20%的目標。大亞集團沈尚弘董事長表示，能源調度與應用需求漸增，智慧化管理與共享資源將為台灣的能源環境帶來穩定與實質改變。作為能源串接領導品牌，大亞致力打造從能源產生、傳輸、轉換、儲存到管理，由本業出發到布局綠電產業，全力響應政府能源發展政策，也為創能到綠電交易等能源方案建置完整服務鏈。
台達電於2021年正式加入全球再生電力倡議組識RE100，承諾於2030年達到100% 使用再生電力及碳中和目標。因應台達電營運據點的再生電力使用需求，大亞集團旗下博曜電力與台達簽定綠電轉供契約，以太陽能發電設施為台達轉供再生電力，預估年發電量達3600萬度。
此供電案場為大亞集團旗下子公司心忠電業持有之台南學甲76MW太陽能電廠，是國內首座獲准私人大型土地變更之地面型太陽能電廠，由大亞集團關係企業聚恆科技負責整合建置，搭載自建屋外升壓站，總裝置容量約76MW，面積達76公頃。
做為再生能源領航者，大亞集團秉持「早一步做好，自然就好」精神，成立「博曜電力」與「大亞儲能科技」向綠電銷售與儲能新事業邁進，積極開發創新能源解決方案，除持續開拓、建置、運營合適之太陽能光電案場外，亦透過打造完備的儲能供應鏈、販售綠電，維持轉供電量品質及效率等方式打造整合全佈局，持續建立與不同產業間的伙伴關係，以達共生、共利、共榮，賦能台灣。