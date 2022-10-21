2022新北耶誕城會下雪！Disney可愛現身　4大亮點搶先看

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🟡Disney+3D雷射光雕投影秀，北極光、雪花降臨耶誕城：
今年光雕投影主題結合Disney+六大品牌主題，由來自新加坡的光雕技術團隊打造Disney+主題3D雷射光雕投影秀。首次將「北極光」搬進新北耶誕城，以雷射、煙霧機營造極光雲海特效，結合市府北面牆面妝點的冰晶雪花，每場光雕秀播映後更有夢幻的雪花紛飛，彷彿踏入冬季的奇幻之境，帶給國內外民眾全新的體驗和視覺震撼。
新北歡樂耶誕城「全臺面積最大光雕投影秀」位於市民廣場，以新北市政府北面牆面為載體，主燈秀時間：每日17:30-22:00每整點、半點一次(11/11開城時間為18:00)；周邊燈飾亮燈時間：17:30-24:00。
🟡Disney+六大品牌限定主題登場：
除了有3D雷射光雕投影秀外，《冰雪奇緣》中萌翻天的雪寶將登上最受歡迎的地標耶誕樹，讓廣場充滿愛與快樂！廣場以北歐雪國為主題的市集裝飾著各種耶誕元素及燈飾，營造浪漫溫馨的冬季氛圍，今年首度推出可以體驗戲雪樂趣的「冰屋戲雪池」，以及超受孩子們喜愛的「冰宮旋轉木馬」，走到市民廣場旁中山路及新府路口還可見到《I am Groot》裝置，合照時或許能聽到它的經典台詞喔。
板橋車站站前廣場的燈區，今年加入銀白色主題元素，包含「銀色派對」、「水晶球屋」、「北極雪」、「浮冰小屋」及「極地之光」等大型美拍亮點，可見披覆光芒的白色小屋，還有如同北極星光點點的璀璨燈飾，以及讓小朋友為之瘋狂的「冒險鋼鐵車」與「驚奇小火車」兩座免費遊樂設施；萬坪公園燈區則推出《腦筋急轉彎》、《玩具總動員》、《怪獸電力公司》等期間限定的皮克斯經典場景及角色裝置。
🟡八座主題燈飾天橋超好拍 ，夜光隧道浪漫聖誕夜晚
除了獨具風格的燈區，每年最受民眾歡迎同時也是各大社群媒體最關注的熱門打卡點，8座燈飾天橋以綺麗多彩姿態同時登場，有以《星際大戰》為設計概念，位於板橋車站與公車站旁麗寶天橋上的「原力光廊」以及縣民大道上麗寶天橋的「銀河星廊」結合民眾熟悉的經典電影，帶來不一樣的全新美景。
此外還有百揚大樓天橋「白雪光廊」、板橋車站天橋「極地光廊」、新站路天橋「夢幻光廊」、新府路天橋「綺麗光廊」、小遠百天橋「寶石光廊」，以及府中遊龍天橋「星願光廊」。
🟡萬眾矚目「巨星耶誕演唱會」12月10日、12月11日嗨翻新北
每年受到民眾期待的耶誕演唱會，將帶來大量的觀光客到此同歡！今年將在12/10、12/11舉辦，雖然確切的演出名單尚未公布，但相信有不少民眾已經迫不急待開始安排行程。當然除了演唱會外，每周六日也都有不同的精彩活動，包含11/12(六)-11/13(日)的「童趣嘉年華」、11/19(六)-11/20(日)「白色派對」、12/17(六)-12/18(日)「德國耶誕市集」。
輪番上陣的還有11/5(六)-112/1/2(一)文化局的「神話林園5G繽紛」及12/9(五)、12/23(五)「Go Party! 耳朵派對」，11/19(六)-11/20(日)體育處的「2022新北歡樂耶誕城運動派對」、11/27(日)教育局的「新北市學習型城市耶誕趴」、12/2(五)-12/4(日)經濟發展局的「新北耶誕市集」、12/24(六) 環境保護局的「耶誕環保挖寶趣」與動物保護防疫處的「毛寶貝幸福耶誕趴」，以及耶誕節當天12/25(日)民政局的「2022新北耶誕平安晚會」。
最後貼心小提醒，板橋縣民大道在通勤時間容易塞車，尤其是想要參加歡樂耶誕城相關活動的民眾，最好搭乘大眾交通運輸至現場，高鐵、台鐵搭至板橋站，國道客運至板橋轉運站，雙北市區可搭捷運板南線或環狀線至板橋站，或搭乘車頭LED顯示「本車行經新北歡樂耶誕城」的公車至板橋公車站、新北市府站，下車步行前往會場，就能避開大量車潮，開心快樂度過美麗夜晚啦！