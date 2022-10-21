2023產業預測出爐　晶圓代工製程多元布局成關鍵

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隨著各國邊境陸續解封，物流阻塞紓解，缺貨潮下大量採購的終端整機、零組件陸續到倉；然而，疫情紅利消散，加上全球高通膨影響，消費性電子產品銷售力道急凍，導致供應鏈庫存急遽攀升難以消化，客戶砍單風浪迅速蔓延至晶圓代工廠。
面對客戶大動作修正晶圓投片訂單，晶圓代工廠紛紛放緩擴產/廠進度，同時積極調整產品組合至汽車、工控等拉貨力道較為穩定的應用。此外，更積極展開特殊製程多元化佈局，以期與競爭對手做出差異化。TrendForce預估，2023年全球晶圓代工8吋年均產能增幅約3%、12吋約年增8%，與2022年相較呈現大幅收斂。在全球總體經濟能見度低迷，電子產品消費力道未見起色的市況下，晶圓廠製程多角化及獨特性發展成為晶圓代工廠營運關鍵。
2023年智慧型手機產量仍受大環境經濟不佳影響，僅估小幅增長
2022年受到疫情及戰爭拖累經濟復甦，導致通路庫存去化不易，在歷經約一年的庫存調節後，預估2023年第二季庫存可望回到健康水位，屆時智慧型手機的生產表現也將迎來好轉。不過，由於大環境並未擺脫通膨壓力以及國際地緣政治衝突等干擾，2023年智慧型手機生產成長幅度還是受限，預估年增率僅有低個位數的成長。
在創新應用方面，相較以往多專注硬體規格提升，近年品牌轉為強化軟體演算以及自研晶片的發展。展望2023年，5G智慧型手機的占比可望正式突破五成，同時伴隨著顯示技術的推進，OLED摺疊手機的滲透率也將在價格更具競爭力的帶動下成長，為消費氣氛低迷的市場注入一股活水。
供需失衡，談逆風下的面板產業新變局
展望2023年，在庫存去化告一段落後，市場需求應該有機會回到傳統的淡旺季節奏。進入2022年第四季後，透過面板廠在供給端的積極控制稼動率，大尺寸面板價格已經逐漸露出落底的訊號，不過進入2023年後面板價格能否持穩，甚至持續上揚，仍需要面板廠積極而嚴謹的控制產線稼動率，讓整體供需持續維持在健康狀態才有可能達成。
AR/VR沉浸式體驗橫掃數位化市場，虛擬共享世代來臨
2023年將會有更多品牌廠商的AR/VR產品問世，尤其透過各種元宇宙應用服務的推動，將會讓平台服務來帶動AR/VR硬體市場的需求，再以硬體裝置的虛擬互動體驗來提升元宇宙應用的效益。因而廠商也將會拉升AR/VR裝置的硬體規格，以滿足市場對於更真實虛擬世界體驗的需求，包括Micro OLED、Mini LED、Pancake鏡片等新顯示、光學元件的採用；更多感測器搭載來達到精確的體感追蹤和操作、以及更為真實的虛擬人物表現。不過，規格的提升也將增加廠商的成本壓力，影響到產品的定價策略，進而影響AR/VR裝置市場成長的腳步。
挑戰未歇，2023電動車產業進入新賽局
車用晶片短缺對於汽車生產的影響力預計在2023年中開始舒緩，汽車供應與經銷庫存將陸續恢復正常，解決長達一年的缺車問題，然而汽車市場在2023年仍有諸多挑戰須面對。首先，能源成本大增使得零組件、運輸、人力成本多方上漲，車價難逃在2023年再度調升；其次，全球性通膨使民生花費增加，並在利率調高下車貸負擔加重，增添市場不確定性；第三，地緣政治對車輛市場的影響已超越過往的關稅箝制，進一步要求供應鏈本土化和產地限制，尤其是最關鍵的零組件如電池，促使汽車產業著手重新布局供應鏈。
時至2023年，各國的電動車發展已出現明顯落差，政策差異下也連帶著影響車廠的規劃。但整體來說，在大環境暫不樂觀的情況下，電動車將持續支撐汽車產業，2023年全球新能源車市場銷售量將挑戰1,500萬輛大關，並帶起充電市場的軟硬體商機。
迎接智慧連網時代，5G產業垂直應用進入加速期
全球電信運營商規劃自2023年起加快小型基地台（Small Cell）建置，過去運營商專注大型基地台佈建，然5G基地台的消耗功率比4G更高，需要更多天線和更密集的小蜂窩層，以支援本地處理和創新服務所需的邊緣運算設施，隨著基地台設計不斷改進，將採用更先進節能晶片和運算，與人工智慧和數據分析，從而降低功耗5G基地台耗電量。
此外，透過低功率基地台提供服務，除可增加覆蓋區域，如商場、酒店和學校建築外，可提供更大靈活性滿足5G關鍵頻譜類型、容量選項與室內和企業需求。Small Cell強調低功率的無線接取節點，因此其特色在於低發射功率、可控性佳、小型化、智慧化與組網彈性，有效補足5G運行於高頻段時，穿透力和覆蓋範圍不足問題，由於5G網路架構需大量使用Small Cell，將推動台灣網通設備市場商機。