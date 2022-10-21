號次抽8號「台北發發發」 黃珊珊：「發大財」被用過了
2022年選戰在即，各縣市的候選人們今（21）日進行號次的抽籤。其中無黨籍台北市長候選人黃珊珊今日也前往北市選委會進行號次抽籤，最後抽中8號。而在受訪時黃珊珊也提到，她認為這個號碼算是滿幸運的，就叫「台北發發發」，也笑稱「因為發大財已經被人家用過了」。
黃珊珊表示，她認為8號非常好，就是代表「台北發發發」，或者5加上代表珊珊的3，兩個3倒過來看也是8，因此也是個非常好的數字。「我們昨天晚上也想了很多有關號碼的口號，想到最後自己都笑出來。」黃珊珊說，抽到8號口號就是台北發發發，畢竟「發大財」已經被用過了。
現場媒體詢問，台北市前副市長鄧家基昨（20）日替國民黨市長候選人蔣萬安及議員候選人秦慧珠站台，是否會擔心柯市府不相挺？對此黃珊珊則不以為意，表示她事先就知道鄧家基會去站台，且也是替老同事站台，「在那個場合，我們可以體諒那個場合的氣氛，不需要有過多聯想。」黃珊珊說，大家都各自爭取每個人的支持，不需要去特別貼人家標籤。
黃珊珊強調，與鄧家基之間也是20多年的好同事，在那樣的場合無可厚非，「就像黃大洲市長來我這邊，也不是代表他就是支持，每個人都有自己的立場，最重要是候選人自己。」黃珊珊說，選戰還是要回歸到市民本身，爭取最多市民的認同，畢竟大多數的市民是沒有顏色的。