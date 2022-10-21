2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

號次抽8號「台北發發發」　黃珊珊：「發大財」被用過了

▲台北市選委會21日上午進行市長及議員候選人號次抽籤，其中無黨籍候選人黃珊珊抽中8號。（圖／記者林調遜攝，2022.10.21）
▲台北市選委會21日上午進行市長及議員候選人號次抽籤，其中無黨籍候選人黃珊珊抽中8號。（圖／記者林調遜攝，2022.10.21）

記者丁上程／台北報導

2022-10-21 11:29:52

2022年選戰在即，各縣市的候選人們今（21）日進行號次的抽籤。其中無黨籍台北市長候選人黃珊珊今日也前往北市選委會進行號次抽籤，最後抽中8號。而在受訪時黃珊珊也提到，她認為這個號碼算是滿幸運的，就叫「台北發發發」，也笑稱「因為發大財已經被人家用過了」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃珊珊表示，她認為8號非常好，就是代表「台北發發發」，或者5加上代表珊珊的3，兩個3倒過來看也是8，因此也是個非常好的數字。「我們昨天晚上也想了很多有關號碼的口號，想到最後自己都笑出來。」黃珊珊說，抽到8號口號就是台北發發發，畢竟「發大財」已經被用過了。

現場媒體詢問，台北市前副市長鄧家基昨（20）日替國民黨市長候選人蔣萬安及議員候選人秦慧珠站台，是否會擔心柯市府不相挺？對此黃珊珊則不以為意，表示她事先就知道鄧家基會去站台，且也是替老同事站台，「在那個場合，我們可以體諒那個場合的氣氛，不需要有過多聯想。」黃珊珊說，大家都各自爭取每個人的支持，不需要去特別貼人家標籤。

黃珊珊強調，與鄧家基之間也是20多年的好同事，在那樣的場合無可厚非，「就像黃大洲市長來我這邊，也不是代表他就是支持，每個人都有自己的立場，最重要是候選人自己。」黃珊珊說，選戰還是要回歸到市民本身，爭取最多市民的認同，畢竟大多數的市民是沒有顏色的。

快訊／台北市長抽號次　蔣萬安6、黃珊珊8、陳時中12

再批高端亂搞！蔣萬安抽中6號　高喊66大順、台北出運

抽中12號！陳時中開心高喊：台北12區、全挺陳時中

柯文哲與鍾東錦同框影響北市選情？黃珊珊：單純市政交流

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀