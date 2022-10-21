高雄醫界12公會表態　力挺公衛市長陳其邁醫師

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這些公會今同步發表聲明，對公衛市長陳其邁醫師以其公衛與醫師專業，大力推動台灣的各項公共衛生及健保醫療政策，與醫藥護界同心照顧好高雄市民健康，給予感謝與高度肯定，並譴責特定政治人物以錯誤資訊，斷章取義操作選舉，誤導民眾。
高雄市藥師公會張盈棠理事長、高雄市第一藥師公會劉亮君理事長、高雄市藥劑生公會張振芳理事長、新高雄藥劑生公會王輝上理事長共同表示，自COVID-19疫情迄今，公衛市長陳其邁醫師帶領高雄市藥師們合力投入各項防疫工作，超前部署，更體恤藥師不畏辛勞，將藥物儘速送到市民手中並教導用藥注意事項，降低高風險患者重症死亡風險，酌予貼心補助。截至9月30日止，高雄市送藥到府達33,328件，為全國之冠，守護市民健康，讓居家照護確診者及家人無後顧之憂。
高雄市醫事檢驗師公會名譽理事長賴信亨、高雄市醫事檢驗師公會理事長張喬棠及大高雄醫檢師公會理事長蘭光坪則回憶，110年5月北部疫情擴散至高雄市而發生COVID-19本土社區疫情，時值COVID-19 Alpha病毒株的高傳染力、高致命性造成人心惶惶。公衛市長陳其邁醫師整合了公衛及醫療、相關醫事專業，由市府補助各大醫院積極提升「高通量PCR檢驗」量能，各院分生醫檢師也採三班輪值，務求最短時間內完成檢驗報告、即時協助疫調並落實高效率的防疫措施以阻斷社區傳播鏈，公衛市長陳其邁醫師以其專業，在疫情期間與醫檢師同心守護高雄市市民，免於COVID-19疫情擴散，是不爭的事實。
社團法人高雄市護理師護士公會周汎澔理事長及社團法人新高雄護理師護士公會江明珠理事長也發表聯合聲明，陳其邁市長非常重視第一線護理人員個人防護，口罩、疫苗及快篩試劑均優先撥發。疫情嚴峻時期，市府更主動提供防疫險，讓接受疫苗施打之護理人員能多一層保障，讓護理人員在執行防疫工作無後顧之憂。
高雄市牙醫師公會蘇文藝理事長、高雄市物理治療師公會劉雅棻理事長、高雄市醫事放射師公會陳鵬壕理事長及高雄縣醫事放射師公會陳怡任理事長，也聲明感謝並感佩公衛市長陳其邁醫師，即使未在臨床服務，仍以醫者仁心、高度專業與熱忱，鼓舞高雄醫界完成使命，與醫界、市民朋友同心攜手，走過這場COVID-19世紀戰疫。