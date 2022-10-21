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最後三天！星巴克全品項買1送1　「太妃核果那堤」搶先喝

▲每年聖誕節必喝的太妃核果風味那堤即將回歸，「金星專屬耶誕星光派對」搶先開喝。（圖／記者黃仁杰攝）
▲每年聖誕節必喝的太妃核果風味那堤即將回歸，「金星專屬耶誕星光派對」搶先開喝。（圖／記者黃仁杰攝）

記者黃韻文/綜合報導

2022-10-21 11:53:132022-10-21 11:53:15

微涼秋冬啜飲熱咖啡最享受，星巴克日前開跑的「COFFEE DAY 植感生活數位體驗」，活動即將進入尾聲，最後倒數三天爽抽全品項買一送一，想喝咖啡的人趕緊玩遊戲抽起來。而年底最受期待的太妃核果那堤即將回歸，星巴克將於11月1日在50家門市舉辦「金星專屬耶誕星光派對」，將能在開賣前搶先喝到太妃核果那堤。

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星巴克即日起至10月23日舉辦「COFFEE DAY 植感生活數位體驗」，完成數位體驗遊戲就可獲得優惠券，其中包括大杯以上全品項買一送一（檔期新品除外），兌換期間為獲券日加2天，每天上午11點至晚上8點皆可使用，活動進入最後三天，想喝咖啡的人趕緊抽起來，最後兌換至10月25日。

▲「COFFEE DAY 植感生活數位體驗」今天開始預領券，優惠券包括大杯以上全品項買一送一，檔期新品除外。（圖／手機截圖）
▲「COFFEE DAY 植感生活數位體驗」優惠券有大杯以上全品項買一送一，檔期新品除外。（圖／手機截圖）
迎接年底聖誕節，星巴克於11月1日將在50家指定門市舉辦「金星專屬耶誕星光派對」，金星會員用40顆金星禮星星就可報名，除了可獲得派對驚喜包，內含中杯特調咖啡1杯、包裝食品1包與抽獎券1張，現場消費送買一送一分享券，還能在太妃核果那堤回歸開賣前就搶先開喝。派對現場首賣商品包括以耶誕樹、大象為造型的「童話耶誕樹馬克杯」、「大象祝福馬克杯」，或是每每引發搶購的Bling不鏽鋼TO GO冷水杯，這次特地推出粉紫款，當天都會在指定50家門市首賣。

▲耶誕星光派對將首賣童話耶誕樹馬克杯、大象祝福馬克杯、Bling不鏽鋼TO GO冷水杯粉紫款等新品。（圖／星巴克提供）
▲耶誕星光派對將首賣童話耶誕樹馬克杯、大象祝福馬克杯、Bling不鏽鋼TO GO冷水杯粉紫款等新品。（圖／星巴克提供）
FLASH COFFEE原訂十月最後一周才要開始的買一送一活動，為了體恤上班族朋友送走2022最後連假，業者決定提早開跑活動，即日起至10月31日舉辦「萬聖節麥鬧」活動，黑咖啡、 凍檸冷萃、手打厚乳冷萃3種指定品項，皆可享同商品買一送一優惠。

▲FLASH COFFEE即日起推出指定飲品買一送一。（圖／品牌提供）
▲FLASH COFFEE即日起推出指定飲品買一送一。（圖／品牌提供）

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