張善政未說明農委會案　鄭運鵬批：缺乏管理、承擔的能力

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鄭運鵬受訪時表示，他參選的時間是全台灣最短，所以每一天都在衝刺，抽完號次就勝利出發，和鄭文燦和市議員參選人第一次車隊掃街，讓市民朋友無論是在市場、路上、活動還是媒體上看得到他，看到他對於市政和未來的方向，也看到他滿滿的誠意。
針對國民黨議員詹江村在桃園區所做最新民調顯示，目前對手張善政以32.9%支持度領先鄭運鵬的31.4%，雙方差距咬得很緊，對此鄭運鵬表示，每一份民調他都會拿來做參考，有些候選人的也會拿來看看，他沒有特別的意見。
媒體詢問昨日是張善政回覆農委會研究案的最後一天，張指出宏碁已經繳交說明，但張善政本人還是沒有對外說明。鄭運鵬指出，張善政現在還在宏碁擔任職務，他也是當時5736萬涉及抄襲研究案的計畫主持人，從此事件可以看到張善政其實缺乏兩個能力，第一個是缺乏管理的能力，當時這個5736萬的研究案，張善政身為計畫主持人，其幕僚同仁們涉及到抄襲、涉及到侵犯他人的智慧財產權、牽涉到裡面很多的疏失，但是他身為計畫主持人卻管理不當，這一點他應該要負起責任。
此外，鄭運鵬也認為，張善政沒有承擔的能力，身為計畫主持人，也受到宏碁公司的委託，宏碁公司不需要賺這種easy money，但大家可以看到，從事情發生至今兩個月，張善政沒有承擔責任，反而都推給宏碁，這一點非常令人遺憾。
鄭運鵬強調，管理能力和承擔的能力是身為直轄市長桃園市長所必須要的兩個非常重要的能力，相信桃園市民會從這個5736萬easy money的研究案裡面，去看到每一個候選人的特質，「市民朋友是需要有管理能力和承擔能力的一個好市長」。