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NBA／Leonard回歸戰命中關鍵跳投　快艇對戰8連勝湖人

▲Kawhi Leonard。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kawhi Leonard。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-10-21 12:43:35

NBA開幕周今(21)日進行外界矚目的「洛城大戰」，這一場比賽同時也是超級球星Kawhi Leonard的回歸戰，他本場在有限的上場時間下得到了14分，團隊6人得分上雙，終場以103:97擊敗湖人，寫下對戰8連勝。

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為了保護Leonard，快艇此役讓他從板凳出發，同樣以替補上場的John Wal開賽l發揮出色，5投4中得到8分，快艇陣容深度在此役發揮的淋漓盡致，N.Powell和Luke Kennard在上場後都有出色發揮，幫助球隊一度取得雙位數領先。

Leonard在第二節中段上場，而且很快就在一次快速推進後命中了中距離跳投，接著又背框單打得手，讓球隊一度領先到16分，不過之後湖人靠著加強防守、製造快攻機會，一波18:2的反擊，瞬間將分數扳平，半場打完兩隊以56:56平手。

易籃再戰後，湖人這邊依舊靠著Davis這個強勢點試圖打開局面，但他在一次重摔後下場，之後快艇趁機打出17:0的攻勢，以8分之差結束第三節。末節LeBron James帶領小陣容打出快節奏，一波12:2的攻勢將比分給反超。

不過接著Reggie Jackson和Luke Kennard連續在外線開火，快艇重新拿回領先，之後比賽進入到白熱化階段，雙方命中率都有所下降。進入到最後一分鐘，快艇領先4分。

決勝時刻，快艇將球交給最穩的人，Leonard成功命中關鍵的中距離跳投，為球隊拉開分差到6分；雖然隨後L.Walker IV也得分縮小差距，但最後一擊，湖人在喊出暫停後，James孤注一擲的三分失手，比賽就此定調。

Leonard回歸戰時間被嚴格控制，只打了21分鐘，12投6中得到14分，另有7個籃板；Wall在快艇的首秀得到15分3助攻，中鋒Ivica Zubac得到14分17籃板，Paul George得到15分10籃板4助攻。

湖人方面，Walker得到全隊最高的26分，Anthony Davis則是砍下25分8籃板，James斬獲20分10籃板6助攻。Russell Westbrook則是11投0中，只有2分進帳，不過有3籃板4助攻5抄截。

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