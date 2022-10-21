輝瑞：COVID疫苗最快明年初商售　每劑3540元起跳

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輝瑞還表示計劃將疫苗包裝於單劑量小瓶，而非疫情期間採多劑量瓶裝。
報導認為，這代表COVID-19疫苗在美已準備從現行聯邦政府採購、施打轉為典型的商售模式。當初疫情嚴峻期間疫苗採緊急授權使用時，美國政府與輝瑞首份1億劑疫苗合約的採購價為每劑19.5美元，今夏已調整為每劑約30.5美元。
輝瑞指出最快明年初就會回復商售，時間點取決於諸如與政府舊約何時到期、政府手上疫苗何時告磬等因素。
魯金並表示，預期疫苗回復商售後多數人仍無須付費，就如同許多醫保都涵蓋全額的年度流感疫苗費用。輝瑞/BNT疫苗的商售價格將反映疫苗帶來的價值、製造成本等，包含改採單劑量瓶裝。
儘管業者稱回復商售模式後不影響多數人，但CNBC報導指出，美國衛生及公共服務部（HHS）估計一旦停止發布公衛緊急狀況，會有高達1500萬人被「醫療補助和兒童健康保險計畫」（Medicaid and the Children's Health Insurance Program）剔除。
美國衛生及公共服務部部長貝塞拉（Xavier Becerra）表示，撤除公衛緊急狀態前會提早60天公告。結束公衛緊急狀態恐使貧困階級無力接種疫苗，食品福利也會大減。
貝塞拉上週將美國的公衛緊急狀態再延長至2023年1月11日，以供政府推動入秋施打疫苗追加針，但衛生部下轄的美國聯邦醫療服務中心（CMS）8月已告訴醫保業者，需盡快為回復到疫情前作業規範做好準備。（譯者：陳亦偉）1111021