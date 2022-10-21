能源展登入「源」宇宙！雲豹能源打造前衛沉浸互動體驗

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在今年台灣國際智慧能源週上，雲豹能源更落實節能減碳，同時符合大會永續的主軸，減少使用木作、紙張，以不製造大量廢棄物為原則，利用LED燈具、電子設備，打造充滿科幻宇宙的前衛展場，創新、吸睛、趣味又兼顧環保概念。
不只在展場設計上推陳出新，雲豹能源今年採用時下最火紅的沉浸式體驗，緊扣主題「源宇宙、打造零碳家園」，讓參觀者有如身在光影交錯的宇宙銀河中，透過互動遊戲的趣味性，傳遞再生能源教育，並展示實踐企業社會責任的成果。
同時，雲豹能源也發揮最擅長的「跨界結盟」，與知名酒吧A Train聯名，中島酒吧及調酒師直接進駐展間。酒單上的6款微醺調酒，分別代表雲豹能源及旗下不同關係企業，像是名為「用辛向甜」的調酒，是專屬於雲豹能源，取自雲豹能源「綠能家園、用心向前」的口號，也有發展綠能如倒吃甘蔗般的含意；代表儲能的調酒為「調蘋一下」，售電平台的調酒則取名「憑正入場」，另外包括「盛夏の水」、「投桃豹李」、「橙香綠茶」三款調酒分屬於水處理、桃園雲豹職籃隊、及鄉育教育基金會。每位進場的參觀者，完成互動遊戲，就有機會獲得雲豹綠能特調一杯，歡迎各界朋友們來品嘗綠能新滋味。
「2022台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）」將於10月19日至21日於台北南港展覽館1館展出，除了上述豐富的展覽內容，雲豹能源亦請到旗下桃園雲豹職籃隊專屬啦啦隊於現場熱舞表演，並與民眾進行能源互動小遊戲，歡迎大家在展覽期間造訪K0815展位，一同參與顛覆感官與知識的能源饗宴。
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