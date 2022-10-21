萬華槍擊案遭射傷！中彈員警還原驚險過程：一心只想救人
萬國幫角頭邱國隆19號晚間在萬華兩地連續開槍尋仇，造成4人受傷，最終自轟頭部身亡。萬華分局龍山所警員王友廷，也在與邱男對峙的過程中被打傷，目前仍在台大醫院治療。王友廷員警今（21）日特別用錄影說明的方式，還原案發現場的驚險過程，透露當下唯一的想法就是要救下被害人，王友廷也感謝外界關心，相信自己很快能恢復健康。
據了解，邱國隆19號晚間先在漢口街一處商業大樓，開槍射擊綽號「阿弟仔」的洪姓大哥及其小弟後，隨即逃往貴陽街的艋舺青山宮，並朝許姓宮廟副主委連轟3槍，最後又到青山宮附近的飲料店，挾持許男的妻兒、堂姊、員工等4人，與警方展開長達1小時的對峙，直至晚間9時許，邱國隆釋放人質，並吞彈自盡，才讓萬華一夜驚魂畫下句點。
而王友廷員警就是在青山宮附近的飲料店門口被打傷，王友廷還原當時經過，一開始任務是去救助青山宮的許姓副主委，但後來得知邱男已轉往飲料店並狹持人質，於是趕去現場。王友廷表示事發倉促，自己才剛到達，還在搜尋邱男位置，突然對方就開槍，他正想找掩護，就發現自己已經中彈了。
王友廷提到，自己受傷送醫時已經與家人報平安，由於父親也是警察，從小他就立志要在警界服務，早知這份工作危險，當時在現場唯一的想法就是救下被害人，阻止嫌犯繼續害人，對於因此受傷王友廷坦然面對，謝謝外界關心，也相信院方的技術能讓自己恢復健康。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995