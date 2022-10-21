疫情下社工服務新模式　新住民團體交流會一次看

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朱雅萍表示，從面對面服務改成隔著玻璃或電話，因為聯繫頻率變高，也有較多時間進行深度談話，更拉近社工與個案的心理距離，開啟社工多元服務模式：如錄製申請防疫補助線上操作影片、加強三方通話設備、協助個案填寫自主疫調回報、申請紓困補助、健保快易通綁定等服務層面的提升。
戴宜芳分享，疫情期間視訊電話聯繫頻率增高、親送物資改為郵寄或定點領取、規劃線上課程等，雖然工作型態改變，只要串聯起網絡間的防護網，那麼個案服務就能不間斷。
疫情期間為打造新住民來台的完善網絡資源，公私協力合作的案例亦不間斷!移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，非常感謝民間團體的配合與付出。本月13日起開放國境後，更需要民間團體配合宣導，依據中央疫情指揮中心提供0+7入境防疫規範，入境人員免除居家檢疫改採「7天自主防疫」，自主防疫期間切勿至醫院探病、陪同就醫，若有非急迫性、必要性的醫療或檢查，建議延後為原則，以降低疾病傳播風險。
蘇慧雯另外提醒今(111)年11月26日即將舉行「中華民國地方公職人員選舉」，為守護得來不易的民主選舉，如發現候選人有買票、餽贈超過法定價值的贈品時，請立即撥打檢舉專線：台北市專勤隊(02)2239-6393分機702或法務部0800-024099按4，最高檢舉獎金高達新台幣1500萬元。