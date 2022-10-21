YouTube不忍了！Premium家庭方案大漲價 每月多繳160元
YouTube為了吸引更多人訂閱Premium方案，日前頻頻出招測試，像是對免費會員塞入更多廣告，或是限制部份用戶，沒付費不能用4K高畫質收看影片，雖然廣告測試、4K付費實驗都已暫時結束，不過現又傳出YouTube將針對Premium家庭方案進行調漲，且漲幅最高逼近3成。
根據外媒報導，YouTube Premium家庭方案會從每月17.99美元（約新台幣579元），調漲至每月22.99美元（約新台幣740元），漲幅高達28%，等於每月要多花5美元（約新台幣160元），將由下個收費週期11月21日開始調漲收費，這也是Premium家庭方案推出以來，YouTube第一次進行漲價。目前已知受影響國家包括美國、加拿大、英國、日本、印尼、巴西、土耳其和阿根廷。
YouTube官方僅證實Premium家庭方案調漲訊息，但並未對外說明原因，而個人訂閱方案則不受影響。有一說法是近期許多國家的貨幣貶值，因此有用戶耍小聰明，刻意將帳號跳到匯率較低的國家來付費使用，像是土耳其、阿根廷都是熱門的付費地區。外界則認為，Premium家庭方案調漲不會僅限少數國家，之後預計會陸續擴大，而台灣目前未受影響，仍維持Premium學生方案月繳109元、個人方案月繳179元、家庭方案月繳269元，最多可6名家庭成員共享。