舉發鍾東錦涉財產申報不實 洪申翰轟：假庶民、真富豪
民進黨立委沈發惠、洪申翰今(21）日上午10時於監察院門口舉行記者會，向監察院送件舉發苗栗縣議會議長、縣長候選人鍾東錦曾投資事業卻未申報，涉嫌財產申報不實，明顯違反《公職人員財產申報法》規定，請監察院本於職責依法調查。洪申翰與沈發惠強調，鍾東錦隱匿財產規避申報的行徑，更坐實他是「假庶民、真富豪」，欺騙苗栗鄉親，呼籲選民要睜大雪亮的眼睛，拒絕欺世盜名的候選人。
沈發惠表示，鍾東錦歷年財產申報資料，自106年起「事業投資」的欄位都填報零筆，沒有投資企業的紀錄，但查詢經濟部商工登記公示資料系統後，發現鍾東錦曾經在102至108年間擔任聯富砂石股份有限公司董事並持有56852股，而且103至109年間也曾擔任佾泰企業股份有限公司董事並持有1,500股；另外在107至110年間擔任鴻霖開發股份有限公司董事並持有750,000股，總持股數最少有75萬，都和過往財產申報的資料不符，不禁懷疑鍾東錦究竟是漏報，還是刻意隱匿？
洪申翰進一步指出，鍾東錦過去擔任議員和議長期間，依據《公職人員財產申報法》規定應依法申報財產，但現在卻被查出有應該申報卻沒有記載在監察院財產申報紀錄上的經歷，明顯構成申報不實，依《公職人員財產申報法》第12條規定，最高可以罰400萬元的罰鍰。
洪申翰說，他們掌握了確切的證據，到監察院遞狀檢舉，除了請監察院依法調查外，也呼籲鍾東錦說清楚、講明白，到底還有多少財產隱匿不申報?一位身家價值上看3億元的人竟然沒有任何投資事業？還被爆出利用農地違法堆放砂石賺取暴利，擔心若鍾東錦當選縣長，還會不斷聽到相關的質疑，鍾東錦一騙再騙，叫苗栗人情何以堪？
最後兩人再次強調，今天正式提出檢舉後，請監察院要本於職責依法調查，調查結果如有不法也要依法裁罰。而鍾東錦隱匿財產規避申報的行徑，更坐實他是「假庶民、真富豪」，欺騙苗栗鄉親，呼籲選民要睜大雪亮的眼睛，拒絕欺世盜名的候選人。