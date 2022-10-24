房市／高材生棄教職當房仲　信義房屋理念助尋生命熱情

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無法落實理想中的教育理念，來到30歲的人生關卡，羅新宇開始思考「收入可以填補一個人對自我價值的定位嗎？難道要這樣過一輩子嗎？」他決定找回生命中的熱情，毅然離開家中事業，帶著父母的不諒解，與妻小到台北從頭打拚。
羅新宇過去有買賣房地產經驗，自己也很戀家，因此選擇進入房仲業，到信義房屋的第一天，被創辦人理念「先義後利」深深震撼，領略理想與現實的差距，他知道實踐這樣的理念，有多不易。
羅新宇回想，自己4個月就轉正，是「年度成交王」也是「年度解約王」。曾經因為溝通誤會，抄錯車位，導致客戶解約，一邊安撫客戶的情緒、一面賠不是；也曾在簽委託時，解救了被思覺失調症兒子攻擊頭破血流的老媽媽，「不只追逐數字，房仲工作更參與了客戶人生的悲歡離合」。
「工作路上遇到的人，也療癒了自己」，羅新宇回想，進入信義房屋第一年是他人生中與父母關係最差的時刻，半年沒有聯繫，過年也沒回家，一次與客戶閒聊，客戶跟他說「你是一個很溫暖、愛家的人，無論你再努力、厲害，若不修復與父母的關係，會終身遺憾」。
他鼓起勇氣寫了一封長信給媽媽，信中寫著「很想念他們，都是我不好」，媽媽收到信後撥了通電話給他，第一句話是「我的兒子回來了」，兩人在電話中泣不成聲，修補破裂的關係，也讓他更深信「家庭，才是他一生的真愛」。
羅新宇說，「所有的付出，都會回饋到自己身上，讓自己成為更好的人」，善的循環，是他如此熱愛信義房屋的原因，他也不斷的看到「先義後利」的理念實踐，例如同事確診新冠肺炎，公司給慰問金，有重大事件、鐵路災害發生，公司第一時間調查同仁家中有沒有需要幫忙，都讓他感動公司「以人為本」的理念，不只是說說而已。
5年的房仲生涯，羅新宇於服務2年時，即獲得信義房屋最高榮耀「信義君子」，獲獎人必須業績、品德與服務兼具，才能入選；不僅如此日前羅新宇也獲有「房仲業奧斯卡獎」之稱的「金仲獎」，並獲評審團大獎，僅有5人獲得，他上台領獎時真心的說「我不是為了當房仲進信義房屋，而是為了信義房屋的理念當房仲」，日後也將秉持初衷，帶給更多客戶朋友幸福。