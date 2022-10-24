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房市／高材生棄教職當房仲　信義房屋理念助尋生命熱情

▲信義房屋松江民生店專案經理羅新宇放棄教職改當房仲，反而找到生命中的熱情。（圖／NOWnews資料照片）
▲信義房屋松江民生店專案經理羅新宇放棄教職改當房仲，反而找到生命中的熱情。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-10-24 08:00:00

信義房屋松江民生店專案經理羅新宇為了找尋生命的熱情，放棄教職改當房仲，５年來參與客戶人生的悲歡離合，也因客戶的一席話，讓他解開心結與家人和解；他說，加入信義房屋的每一天都在實踐「善循環」，對客戶付出，也成為更好的自己，日前獲房仲最高榮譽「金仲獎」評審團大獎時，感性說，「自己不是為了想當房仲進入信義房屋，而是因為信義房屋的理念而當房仲」。

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羅新宇出身於教師世家，台師大特教系資優教育組畢業後，當兵後在中壢國中當了3年正式教師，26歲那年，回到宜蘭家中的補教事業創建國中部，4年打造家業，收入頗豐；儘管如此，生性浪漫的他，認為「孩子不該為了成績而活」規劃了帶孩子去流浪、壯遊，不斷的在長輩、家長、體制嘗試新意，但撼動有限，兩代間的鴻溝也越來越深。

無法落實理想中的教育理念，來到30歲的人生關卡，羅新宇開始思考「收入可以填補一個人對自我價值的定位嗎？難道要這樣過一輩子嗎？」他決定找回生命中的熱情，毅然離開家中事業，帶著父母的不諒解，與妻小到台北從頭打拚。

羅新宇過去有買賣房地產經驗，自己也很戀家，因此選擇進入房仲業，到信義房屋的第一天，被創辦人理念「先義後利」深深震撼，領略理想與現實的差距，他知道實踐這樣的理念，有多不易。

羅新宇回想，自己4個月就轉正，是「年度成交王」也是「年度解約王」。曾經因為溝通誤會，抄錯車位，導致客戶解約，一邊安撫客戶的情緒、一面賠不是；也曾在簽委託時，解救了被思覺失調症兒子攻擊頭破血流的老媽媽，「不只追逐數字，房仲工作更參與了客戶人生的悲歡離合」。

「工作路上遇到的人，也療癒了自己」，羅新宇回想，進入信義房屋第一年是他人生中與父母關係最差的時刻，半年沒有聯繫，過年也沒回家，一次與客戶閒聊，客戶跟他說「你是一個很溫暖、愛家的人，無論你再努力、厲害，若不修復與父母的關係，會終身遺憾」。

他鼓起勇氣寫了一封長信給媽媽，信中寫著「很想念他們，都是我不好」，媽媽收到信後撥了通電話給他，第一句話是「我的兒子回來了」，兩人在電話中泣不成聲，修補破裂的關係，也讓他更深信「家庭，才是他一生的真愛」。

羅新宇說，「所有的付出，都會回饋到自己身上，讓自己成為更好的人」，善的循環，是他如此熱愛信義房屋的原因，他也不斷的看到「先義後利」的理念實踐，例如同事確診新冠肺炎，公司給慰問金，有重大事件、鐵路災害發生，公司第一時間調查同仁家中有沒有需要幫忙，都讓他感動公司「以人為本」的理念，不只是說說而已。

5年的房仲生涯，羅新宇於服務2年時，即獲得信義房屋最高榮耀「信義君子」，獲獎人必須業績、品德與服務兼具，才能入選；不僅如此日前羅新宇也獲有「房仲業奧斯卡獎」之稱的「金仲獎」，並獲評審團大獎，僅有5人獲得，他上台領獎時真心的說「我不是為了當房仲進信義房屋，而是為了信義房屋的理念當房仲」，日後也將秉持初衷，帶給更多客戶朋友幸福。

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