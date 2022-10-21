槍擊案重創萬華房市？專家不擔心：「3大優勢」還是能買
台北市萬華區19日晚間爆發街頭槍擊，尋仇犯嫌先在漢口街開槍導致2人受傷，隨後逃至青山宮挾持人質和警方對峙，事件共釀1死4傷，該案件除了社會、治安議題廣受議論外，部分民眾也擔憂該地區房價受到影響；對此樂屋網調研中心經理洪安怡指出，房子買在萬華仍有「生活機能佳」、「價位相對親民」、「未來有發展潛力」等3大好處，尤其等待捷運萬大線完工，加上老舊房舍持續進行都市更新，若能鎖定「南萬華」的住宅區，更有機會挑到合適的房子。
洪安怡指出，萬華區因開發較早，市容也相對較老舊，導致部分民眾在購屋時，都會對萬華區較為卻步，但近年來隨著萬大線動工，萬華車站BOT案「艋舺101大樓」完工，為當地注入活水，老城區慢慢蛻變成新風貌，也逐步邁向西區軸線翻轉的目標。且經統計數據能見，今年1月至9月台北市12個行政區的房屋均價中，大安區仍是天龍國中的天龍國，以均價每坪93.9萬元奪冠，其次為松山區每坪84.4萬元，中正區每坪83.4萬元則排名第三，至於萬華區、士林區、北投區則都敬陪末座，價格都落在每坪56.3萬元左右。
洪安怡表示，其實萬華區有三大優勢，首先「生活機能佳」，鄰近台北車站，又有西門町商圈，交通與採買都相當便捷；第二「價位相對親民」，等同於只要大安區6成的價格，同樣入住台北市門牌；第三則是最具吸引力的「未來發展潛力」，隨著捷運萬大線完工，加上老舊房舍持續進行都市更新，萬華區的房市仍有發展潛力。
此次槍擊案後，當地甚至有民眾於事發當日晚間報警，直指「看到西門町槍擊新聞後，覺得治安差，要求加強西門町周邊巡邏，以維持房價」，洪安怡提及，由於艋舺大道以北的北萬華，商業氣息較重，也是較容易出現治安死角的區域，建議民眾可往南萬華區域覓屋，當地較多純住宅社區，周遭又有南機場夜市、青年公園等機能，更適合一般自住型買方，對於想在北市購屋，又仰賴生活機能的小資族而言，都是可考慮的選擇。