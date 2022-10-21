金鐘57不斷更新／民意支持！《綜藝玩很大》奪人氣節目獎
第57屆電視金鐘獎「節目類」頒獎典禮今（21日）晚7點在國父紀念館舉行，由曾國城、唐綺陽攜手主持，本屆堪稱死亡之組的獎項為「綜藝節目主持人獎」和「益智及實境節目主持人獎」，前者入圍者有《熙娣想聊》小S、《綜藝大熱門》吳宗憲、陳漢典、Lulu、《綜藝大集合》胡瓜、阿翔、賴慧如、籃籃、郭忠祐、《型男大主廚》曾國城、卓文萱、詹姆士、吳秉承及《婚禮歌手》黃子佼、Lulu；後者入圍者有《決戰水下伸展台》Janet、《綜藝玩很大》吳宗憲、KID、《全明星運動會》徐展元、蔡尚樺、錢薇娟、江宏傑、《全民星攻略》曾國城、蔡尚樺、《阮三个3》楊貴媚、施名帥、温貞菱、林柏宏，此外，新設「人氣獎票選」，透過觀眾參與網路票選，一同選出「最具人氣綜藝節目獎」。
第57屆電視金鐘獎「節目類」得獎名單：
生活風格節目主持人獎：柯大堡（柯凱耀），《寶島神很大》
生活風格節目獎：《寶島神很大》
自然科學及人文紀實節目主持人獎：Julian Davison、優席夫，《南島起源》
人文紀實節目獎：《南島起源》
自然科學紀實節目獎：《下一步，AI。NEXT，愛》
最具人氣綜藝節目獎：《綜藝玩很大》