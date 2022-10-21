2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

金鐘57不斷更新／民意支持！《綜藝玩很大》奪人氣節目獎

▲坤達（左起）、吳宗憲、KID（林柏昇）主持《綜藝玩很大》8年。（圖／三立提供）
▲坤達（左起）、吳宗憲、KID（林柏昇）主持《綜藝玩很大》8年。（圖／三立提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-10-21 19:16:132022-10-21 19:47:38

第57屆電視金鐘獎「節目類」頒獎典禮今（21日）晚7點在國父紀念館舉行，由曾國城、唐綺陽攜手主持，本屆堪稱死亡之組的獎項為「綜藝節目主持人獎」和「益智及實境節目主持人獎」，前者入圍者有《熙娣想聊》小S、《綜藝大熱門》吳宗憲、陳漢典、Lulu、《綜藝大集合》胡瓜、阿翔、賴慧如、籃籃、郭忠祐、《型男大主廚》曾國城、卓文萱、詹姆士、吳秉承及《婚禮歌手》黃子佼、Lulu；後者入圍者有《決戰水下伸展台》Janet、《綜藝玩很大》吳宗憲、KID、《全明星運動會》徐展元、蔡尚樺、錢薇娟、江宏傑、《全民星攻略》曾國城、蔡尚樺、《阮三个3》楊貴媚、施名帥、温貞菱、林柏宏，此外，新設「人氣獎票選」，透過觀眾參與網路票選，一同選出「最具人氣綜藝節目獎」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

第57屆電視金鐘獎「節目類」得獎名單：

生活風格節目主持人獎：柯大堡（柯凱耀），《寶島神很大》

生活風格節目獎：《寶島神很大》

自然科學及人文紀實節目主持人獎：Julian Davison、優席夫，《南島起源》

人文紀實節目獎：《南島起源》

自然科學紀實節目獎：《下一步，AI。NEXT，愛》

最具人氣綜藝節目獎：《綜藝玩很大》

直播／金鐘星光看這裡！小S、林柏宏、江宏傑、KID都來了

養雞場赫見「露胸正妹」挑蛋　網友笑虧：老闆辛苦了

林莎也有「人間水蜜桃」！套丁字泳褲　網友：不是普遍級

最強Body劈腿睡2男星！用F級美胸扮成人小紅帽　下場反轉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀