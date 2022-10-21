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「左楠建設17拼、議員選乎黃偵琳」　黃偵琳與陳其邁17拚

▲民進黨提名的新人候選人黃偵琳今天抽到「17號」籤，現場立即喊出「左楠建設17拼，議員選乎黃偵琳」，與陳其邁一起拚，希望11月26日能夠順利當選。(圖／黃偵琳競選辦公室提供)
▲民進黨提名的新人候選人黃偵琳今天抽到「17號」籤，現場立即喊出「左楠建設17拼，議員選乎黃偵琳」，與陳其邁一起拚，希望11月26日能夠順利當選。(圖／黃偵琳競選辦公室提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-10-21 13:34:15

跟市長陳其邁「一起」拼、跟左楠鄉親站在「一起」。民進黨提名的新人候選人黃偵琳今(21)日抽到「17號」籤，現場立即喊出「左楠建設17拼，議員選乎黃偵琳」，希望1126日能夠順利當選，為左營楠梓區來打拼。黃偵琳表示，因為左楠地區有二十位候選人，每一個號碼都要想出口號，抽到17號諧音是「一起」，這代表了未來要跟市長陳其邁「一起」拼、跟左楠鄉親站在「一起」。

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高雄市的第四選區（左營、楠梓）參選爆炸，有多達 20 位候選人是高雄競爭最激烈的選區。黃偵琳說，「一起」不只是口號，而是未來四年，真的是高雄轉骨、轉大人的關鍵時刻，民進黨需要在議會拚過半，才能讓再拼四年的陳其邁市長，繼續拚市政，讓高雄起飛。

黃偵琳指出，在陳其邁市長的努力之下，高雄正在往高科技產業轉型，其中最關鍵的選區，就是左營楠梓。左楠可以說是關鍵中的關鍵；雖然自己是第一次參選，但體會到自己的使命感，在未來一個多月，會加倍努力，讓自己勝選。

黃偵琳也認為，未來四年，是左營楠梓升級轉型的關鍵時刻，因為高雄產業的升級與轉型，重點是「高科技S廊帶」，左楠就在S廊帶的中心點，而如果當選，未來最重要的工作，就是監督市府協助進駐楠梓產業園區的台積電，能夠順利設廠並投入量產。

黃偵琳說，過去的左營楠梓，有中油的煙囪、有加工區，現在有台積電跟日月光兩座全世界第一名的高科技廠商，這是左營楠梓的光榮。產業升級，需要交通串聯，所以如果當選，會協助推動新台17線南段工程、楠梓產業園區聯外道路的開闢，還有捷運紫線的規劃。不僅如此，包括左營舊部落的景觀活化、蓮池潭的觀光串聯，都是當選之後要推動的建設。

從小在左營楠梓區長大的黃偵琳戲稱自己是「左楠好俗女」，是左楠的女兒，所以對左楠了解最多，感情最深，參選議員就是希望自己的故鄉社區，能夠有更好的發展。「希望鄉親牽成左楠好俗女黃偵琳，可以進入議會，跟市長陳其邁一起拼，幫左楠鄉親一起拼」。

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