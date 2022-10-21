「左楠建設17拼、議員選乎黃偵琳」　黃偵琳與陳其邁17拚

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黃偵琳指出，在陳其邁市長的努力之下，高雄正在往高科技產業轉型，其中最關鍵的選區，就是左營楠梓。左楠可以說是關鍵中的關鍵；雖然自己是第一次參選，但體會到自己的使命感，在未來一個多月，會加倍努力，讓自己勝選。
黃偵琳也認為，未來四年，是左營楠梓升級轉型的關鍵時刻，因為高雄產業的升級與轉型，重點是「高科技S廊帶」，左楠就在S廊帶的中心點，而如果當選，未來最重要的工作，就是監督市府協助進駐楠梓產業園區的台積電，能夠順利設廠並投入量產。
黃偵琳說，過去的左營楠梓，有中油的煙囪、有加工區，現在有台積電跟日月光兩座全世界第一名的高科技廠商，這是左營楠梓的光榮。產業升級，需要交通串聯，所以如果當選，會協助推動新台17線南段工程、楠梓產業園區聯外道路的開闢，還有捷運紫線的規劃。不僅如此，包括左營舊部落的景觀活化、蓮池潭的觀光串聯，都是當選之後要推動的建設。
從小在左營楠梓區長大的黃偵琳戲稱自己是「左楠好俗女」，是左楠的女兒，所以對左楠了解最多，感情最深，參選議員就是希望自己的故鄉社區，能夠有更好的發展。「希望鄉親牽成左楠好俗女黃偵琳，可以進入議會，跟市長陳其邁一起拼，幫左楠鄉親一起拼」。