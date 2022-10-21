京都橘高校超人氣！文總今發布「橘色旋風來台」紀錄影片
文化總會邀請日本京都橘高等學校吹奏樂部來台在今年國慶大會上演出，在國內掀起「橘色旋風」，收視和點閱雙雙呈現高人氣，為回應民眾期待，文總把赴日正式邀請、排練、搭機來台、台日學生交流、演出及返日的幕後花絮及精彩畫面，集結剪輯成「橘色旋風台灣遠征—2022日本京都橘高校吹奏樂部來台全紀錄」影片，今（21）日中午在文總的社群平台上架。
文總今天中午在facebook、instagram、YouTube及twitter等社群平台同步上架「橘色旋風台灣遠征」5分多鐘的影片，片中包括文總秘書長李厚慶及慶籌會大會處長曹守全親自赴日拜訪京都橘高校並正式遞函邀請參加國慶演出、參加吹奏部同學在校練習、搭機來台後行程、排練及預演、與北一女及曉明女中交流、參訪台北101與總統府、總統蔡英文驚喜現身、國慶演出後趕赴機場返日時，學生不捨落淚等畫面。
李厚慶指出，今年國慶邀請橘高校吹奏部來台演出，主要是適逢台日友情50週年，且其表演風格活潑生動，充滿微笑及活力，象徵台日兩國攜手走過疫情、以及對疫後新生活的期待。該計畫文總與慶籌會歷時半年多的時間邀請及協調，感謝日本台灣交流協會、中華航空公司、台北圓山大飯店、台北凱撒大飯店的協助，才能讓橘高校師生來台演出及返日都順利成功。
他提到，橘高校學生離台前依依不捨的表情，以及返日後陸續傳來影片、照片及手寫卡片，都讓文總團隊非常感動，得知學生說以後一定要再來台灣、甚至想來台升學或就業，「也讓我們覺得這次的邀請別具意義」；另外，也非常感謝北一女及曉明女中參加與橘高校的交流活動，年輕的學生們跨越語言及國籍的界線連結起情誼，正是為台日友好創造新世代的緣分。