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立委貪汙案高院首開庭！蘇震清請假不來　陳超明喊清白

▲國民黨立委陳超明（圖／記者潘千詩攝，2022.10.21）
▲國民黨立委陳超明（圖／記者潘千詩攝，2022.10.21）

記者潘千詩／台北報導

2022-10-21 13:43:10

跨黨派立委涉貪案上訴後，台灣高等法院今（21）日首度開庭。法官傳喚立委蘇震清及辦公室主任余學洋、立委陳超明與辦公室主任梁文一，但蘇震清請假沒來。至於一審遭判7年8月，褫奪公權3年的陳超明，檢方雖未上訴，但他有上訴，因為陳主張無罪，堅稱他絕對清白、百分之百清白，沒有人像他這麼清白。

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檢方指控，陳超明以立法院經濟委員會召委名義，於2019年12月16日親自致電時任經濟部長沈榮津，要求派官員出席同年月18日東吳大學法學院在立法院紅樓舉辦的「公司法適用鑑定公聽會」，以施壓經濟部撤銷太流公司的增資登記；2020年1月9日，前太平洋流通公司董事長李恒隆賄賂陳超明、居間聯繫的梁文一各100萬與50萬元，涉犯職務收賄罪。

▲國民黨立委陳超明（圖／讀者提供，2022.10.21）
▲國民黨立委陳超明（圖／讀者提供，2022.10.21）
陳超明今天告訴二審法官，他既沒有承諾任何人做任何事，也不知道做什麼事會有錢可以拿，自然沒有收錢辦事；檢察官只用主觀推測，把不是他請別人（梁文一）做的事冠到他頭上，企圖搭建出他犯罪的外觀，而且檢方根本沒有拿出實質證據證明他有答應李恒隆做事，或知道辦事可拿錢。

陳超明表示，李恒隆是到被檢調訊問時才知道他有打過電話，他自己也是到法院才第一次看到李恒隆，而梁文一跟郭克銘（白手套）接觸，完全沒有跟他講過，檢方只憑他跟梁文一的LINE紀錄，就認定2人有犯意聯絡，如果真有犯意聯絡，那李恒隆怎可能到法院才知道他有打電話，他又怎麼可能到法院才知道，原來那筆100萬的政治獻金與一場他根本沒參加的公聽會有關，還有一筆他根本不知道的50萬元的存在，所以否認起訴書所載的犯罪事實。

陳強調，他從沒關心過SOGO案，也拒絕出席公聽會，會打電話去經濟部，只是想藉此感謝新加坡外貿協會秘書長陳企業提供他CPTPP重要訊息。

梁文一辯稱，原審認定有非常多錯誤，他從沒有為了拿錢幫郭克銘辦事；50萬元政治獻金是李恒隆額外多給他的，他先回絕後來收下，但沒存入政治獻金專戶，但他感覺他跟陳超明都被魔化了，起訴內容都是臆測跟推測，他不知道要如何證明自己沒有講過的話，希望庭上根據證據來審判。

▲陳超明辦公室主任梁文一（圖／記者潘千詩攝，2022.10.21）
▲陳超明辦公室主任梁文一（圖／記者潘千詩攝，2022.10.21）
至於一審被重判10年的蘇震清，以及獲判無罪的余學洋，檢方認為蘇震清量刑過輕，余學洋是共犯，針對2人提出上訴。

余學洋主張，調查局當初偵訊時間冗長，所提示的證據時序，讓他產生混淆了，因此回答時有記憶落差，後來知道蘇震清跟李恒隆間有借款，而他是助理，從事老闆的工作很正常，主張一審無罪判決並無違誤。法官庭末諭知候核辦。

▲立委蘇震清辦公室主任余學洋（圖／讀者提供，2022.10.21）
▲立委蘇震清辦公室主任余學洋（圖／讀者提供，2022.10.21）

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