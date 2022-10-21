立委貪汙案高院首開庭！蘇震清請假不來　陳超明喊清白

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陳超明今天告訴二審法官，他既沒有承諾任何人做任何事，也不知道做什麼事會有錢可以拿，自然沒有收錢辦事；檢察官只用主觀推測，把不是他請別人（梁文一）做的事冠到他頭上，企圖搭建出他犯罪的外觀，而且檢方根本沒有拿出實質證據證明他有答應李恒隆做事，或知道辦事可拿錢。
陳超明表示，李恒隆是到被檢調訊問時才知道他有打過電話，他自己也是到法院才第一次看到李恒隆，而梁文一跟郭克銘（白手套）接觸，完全沒有跟他講過，檢方只憑他跟梁文一的LINE紀錄，就認定2人有犯意聯絡，如果真有犯意聯絡，那李恒隆怎可能到法院才知道他有打電話，他又怎麼可能到法院才知道，原來那筆100萬的政治獻金與一場他根本沒參加的公聽會有關，還有一筆他根本不知道的50萬元的存在，所以否認起訴書所載的犯罪事實。
陳強調，他從沒關心過SOGO案，也拒絕出席公聽會，會打電話去經濟部，只是想藉此感謝新加坡外貿協會秘書長陳企業提供他CPTPP重要訊息。
梁文一辯稱，原審認定有非常多錯誤，他從沒有為了拿錢幫郭克銘辦事；50萬元政治獻金是李恒隆額外多給他的，他先回絕後來收下，但沒存入政治獻金專戶，但他感覺他跟陳超明都被魔化了，起訴內容都是臆測跟推測，他不知道要如何證明自己沒有講過的話，希望庭上根據證據來審判。
至於一審被重判10年的蘇震清，以及獲判無罪的余學洋，檢方認為蘇震清量刑過輕，余學洋是共犯，針對2人提出上訴。
余學洋主張，調查局當初偵訊時間冗長，所提示的證據時序，讓他產生混淆了，因此回答時有記憶落差，後來知道蘇震清跟李恒隆間有借款，而他是助理，從事老闆的工作很正常，主張一審無罪判決並無違誤。法官庭末諭知候核辦。